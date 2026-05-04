4 мая 2026, понедельник, 18:50
У нескольких банков появилось валютное новшество

  • 4.05.2026, 18:25
Некоторые банки изменили валюту расчетов картами Mastercard с евро на доллары. Речь о «Белгазпромбанке», «Альфа-Банке» и «МТБанке», передает «Зеркало».

«Белгазпромбанк» ввели изменения с 26 апреля, «МТБанк» — с 27-го, а «Альфа-Банк» — с 28-го.

Это изменение будет выгодным тем клиентам банков, которые совершают покупки за границей в долларах. Конвертация Masterсard в таком случае не совершается, но это делает позже банк, когда пересчитывает американскую валюту в рубли. Если же платежи за рубежом в евро по карте Masterсard, то конвертация происходит дважды: сначала со стороны платежной системы — из евро в доллары, а затем банк переводит американскую валюту в рубли.

Напомним, с 21 апреля в ЕС стали недоступны операции с карточками Mastercard двух белорусских банков. Речь о «Белгазпромбанке» и «Альфа-Банке». Причина — решение этой международной платежной системы.

