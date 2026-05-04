TIME: Как молодые мужчины оценивают себя по шкале привлекательности 8 4.05.2026, 18:11

Соцсети ввели систему оценки внешности.

В интернете среди молодых мужчин набирает популярность движение «looksmaxxing» — попытка «оптимизировать» внешность по якобы объективной шкале привлекательности. В онлайн-сообществах и соцсетях внешность оценивают по параметрам симметрии, пропорций и «маскулинности», присваивая людям условные баллы, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Практики делятся на «мягкие» и «жесткие». К первым относят уход за кожей, спорт и диеты, а также спорные техники вроде «мьюинга» для изменения линии челюсти. Более радикальные методы включают косметические процедуры, пластические операции и даже опасные способы вроде намеренного голодания.

Наиболее тревожный тренд — так называемый «bone smashing», когда молодые люди наносят удары по лицу, пытаясь изменить его форму. Медики предупреждают, что это может привести к травмам, деформациям и необратимым повреждениям. Несмотря на это, такие видео собирают сотни миллионов просмотров, а платформы уже вводят ограничения на подобный контент.

Эксперты отмечают, что движение выросло из форумов «инцел»-сообществ и усилилось в эпоху соцсетей. Там внешность стала восприниматься как главный показатель ценности человека, а обсуждения часто превращаются в токсичное сравнение и самокритику.

Психологи считают, что популярность «looksmaxxing» связана с дефицитом реальных социальных связей у молодых мужчин. В отсутствие поддержки они ищут признание в интернете, где внешность становится заменой самооценки.

Критики называют это крайним проявлением современной одержимости идеальной внешностью, которая затрагивает не только соцсети, но и массовую культуру в целом.

