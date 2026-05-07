«Призраки» ГУР нанесли пять ударов по вражеским военным поездам в Крыму 7.05.2026, 1:07

Видео.

Спецподразделение ГУР МО Украины «Призраки» нанесло удары по вражеским военным поездам на территории временно оккупированного Крыма, нарушив железнодорожную логистику оккупантов.

В рамках операции, состоявшейся в апреле 2026 года, украинские спецназовцы нанесли пять прицельных ударов по целям во время движения грузовых поездов.

В результате ударов были уничтожены локомотивы, которые использовались для перевозки военной техники и топлива, а также цистерна.

Очередные результаты боевой работы подтверждают эффективность системных действий, направленных на затруднение логистики российской армии.

Эксклюзивные кадры успешных поражений вражеских целей от «Призраков» обнародовали в Telegram-канале ГУР.

