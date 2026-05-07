Белорусские банкоматы не принимают часть 100‑рублевых купюр

Белорусские банкоматы не принимают часть 100‑рублевых купюр1
- 7.05.2026, 11:48
У банкнот есть одна особенность.
В редакцию myfin.by обратилась Елена, которая столкнулась с неожиданным ограничением. Белоруска «скормила» банкомату несколько тысяч рублей — часть из них банкомат «проглотил», а часть вернул и отказался принимать.
— Я потратила примерно три часа, чтобы решить эту проблему, — рассказала Елена.
Она хотела положить крупную сумму в белорусских рублях на счет в Банк БелВЭБ, но банкомат вернул часть денег.
При этом на экране появилось сообщение о том, что банкомат не принимает купюры в 100 рублей образца 2022 года. Именно такими и оказались непринимаемые деньги Елены.
— Я позвонила в службу поддержки. Единственное, чем мне помогли — это посоветовали обменять эти купюры в кассе. Мне пришлось потратить свое личное время. Почему в Беларуси не настроен прием всех купюр? Это же наша национальная валюта.
Банк: дело в санкциях
В ответе на запрос журналистов MYFIN представители «Банка БелВЭБ» пояснили, что ситуация не связана с качеством самих денег, а имеет совсем иной характер.
Проблема затронула банкоматы западных марок — Diebold Nixdorf и NCR. Эти устройства требуют специального обновления программного обеспечения, чтобы «распознавать» новые белорусские банкноты.
Из-за международных санкций американские и немецкие производители прекратили техническую поддержку и поставку обновлений ПО в Беларусь и Россию. Это сделало невозможной донастройку старых моделей под новые купюры.
А вот банкоматы азиатских производителей, таких как Hyosung (Корея) или GRG (Китай), работают без ограничений и спокойно принимают «сотки» 2022 года.
В банке постепенно меняют банкоматы на те, которые полностью распознают все белорусские банкноты.