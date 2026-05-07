7 мая 2026, четверг, 12:50
Истребители из Литвы отражали вторжение российских БПЛА в Латвию

  • 7.05.2026, 11:54
Министр обороны Литвы раскрыл подробности.

Истребители НАТО, базирующиеся возле литовского города Шяуляй, утром 7 мая патрулировали воздушное пространство Латвии, в которое вторглись несколько БпЛА со стороны России. Об этом рассказал министр национальной обороны Литвы Робертас Каунас, пишет LRT.

Робертас Каунас не стал уточнять, сколько истребителей НАТО участвовали в отражении вторжения российских БпЛА в Латвию. Он только уточнил, что они базируются возле Шяуляя. По его словам, самолеты вернулись на аэродром примерно в 06:00.

Министр национальной обороны подчеркнул, что в Литве 7 апреля не зафиксировали нарушение своего воздушного пространства со стороны России. Он считает, что инцидент в Латвии, а также недавние подобные случаи в Литве, Эстонии и Финляндии являются «последствиями войны против Украины, начатой Россией».

Рано утром 7 мая несколько БпЛА залетели в Латвию со стороны России. Позднее два из них упали на латвийской территории. Обломки одного из них нашли на территории нефтебазы в Резекне, которая получила повреждения.

По предварительной информации, на нефтебазе повреждены четыре топливных резервуара, которые на момент происшествия были пустыми. К счастью, никто не погиб. Латвийские правоохранители ищут второй российский дрон.

Сколько всего БпЛА залетели в латвийское воздушное пространство сегодня утром, пока не известно. Государственная полиция Латвии по данным фактам открыла уголовное производство по разделу X Уголовного кодекса (преступления против государства). Правоохранители устанавливают все подробности этого происшествия.

Последний парад Путина
Важное свидетельство
Бунт «кожугетовцев»
Ждать осталось недолго