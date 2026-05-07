В Москве на 9 мая полностью отключат интернет и СМС

В Москве на 9 мая полностью отключат интернет и СМС6
- 7.05.2026, 11:44
Под ограничения попадут даже сайты из так называемого «белого списка».
Россия готовится к параду так, что жители Москвы 9 мая останутся без мобильного интернета - и это официально подтвердили российские чиновники.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление российского Минцифры.
9 мая в Москве будет ограничен доступ к мобильному интернету. Под ограничения попадет даже так называемый «белый список» сайтов - то есть те ресурсы, доступ к которым обычно остается даже при блокировках. Также не будет работать сервис отправки СМС.
В ведомстве объяснили решение необходимостью «обеспечить безопасность праздничных мероприятий» 9 мая.
Когда начинаются ограничения
7 и 8 мая ограничений не будет, уверяет Минцифры РФ. Отключение якобы касается исключительно дня парада - 9 мая.