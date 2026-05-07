В Москве на 9 мая полностью отключат интернет и СМС 6 7.05.2026, 11:44

1,112

Под ограничения попадут даже сайты из так называемого «белого списка».

Россия готовится к параду так, что жители Москвы 9 мая останутся без мобильного интернета - и это официально подтвердили российские чиновники.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление российского Минцифры.

9 мая в Москве будет ограничен доступ к мобильному интернету. Под ограничения попадет даже так называемый «белый список» сайтов - то есть те ресурсы, доступ к которым обычно остается даже при блокировках. Также не будет работать сервис отправки СМС.

В ведомстве объяснили решение необходимостью «обеспечить безопасность праздничных мероприятий» 9 мая.

Когда начинаются ограничения

7 и 8 мая ограничений не будет, уверяет Минцифры РФ. Отключение якобы касается исключительно дня парада - 9 мая.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com