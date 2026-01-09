Куда исчезли 1,5 млн контрактников в РФ? 3 Андрей Федоренко

9.01.2026, 10:59

Сколько бы Кремль ни молчал о своих потерях, их величину невозможно спрятать в шкафу.

Путин во время «прямой линии» озвучил численность группировки на оккупированной части Украины, и у части Z-блогеров возникло искреннее недоумение. Вдруг выяснилось, что куда-то исчезло до 1,5 млн российских контрактников

За неимением официальной информации о потерях ВС РФ сложно поверить, что все эти 1,5 млн погибли. Впрочем, эта цифра тесно пересекается с данными Генерального штаба Украины о потерях РФ. Но каковы же реальные потери россиян за почти четыре года войны?

Наиболее проверенный и точный подход предлагает «Медиазона», которая совместно с «Би-би-си» на постоянной основе собирает информацию о погибших — на основе наследственных дел и открытых источников по погибшим российским военным.

По состоянию на декабрь 2025 года количество зафиксированных смертей составило 156 тыс. человек, а косвенные расчеты по наследственным делам — 219 тыс. Подсчет на основе зафиксированных смертей является наиболее точным, хотя, вероятно, он не охватывает все потери, ведь информация о погибших появляется с большой задержкой или вообще не попадает в открытые источники. Также не учитывается количество пропавших без вести.

Есть еще один способ оценки, который никто не упоминает, — социологические исследования. Опросы не дают точной цифры погибших россиян, но позволяют оценить приблизительный объем потерь.

В 2024 году ВЦИОМ провел опрос относительно размера круга друзей у россиян. Выяснилось, что каждый россиянин в среднем имеет около 8 друзей. Самое интересное, что в этом опросе был вопрос о причинах потери друзей, и 4% респондентов заявили, что потеряли друга на «СВО».

ВЦИОМ — это социологическая служба, вполне лояльная к власти РФ, так что если данные и были как-то искажены, то, скорее всего, в сторону занижения, а не завышения, — а не демонстрировать тяжелые последствия войны для россиян.

Возьмем за основу для расчетов трудоспособное население РФ (в возрасте от 16 до 62 лет), то есть около 85 млн человек в 2024 году. С учетом количества друзей (8 человек) и доли потерь (4%), количество погибших россиян в 2024 году составило примерно 420 тыс. человек.

Другой исследовательский центр РФ — Левада-Центр — регулярно проводит опросы общественного мнения относительно так называемой специальной военной операции в Украине. В одном из опросов в августе 2025 года респондентам задали вопрос: «Насколько сильно специальная военная операция коснулась Вас лично и Вашей семьи?».

Доля опрошенных россиян, которых СВО каким-то образом коснулась, составила около 58%. Стоит обратить внимание, что 40% считают, что СВО их «совсем не коснулась». Среди тех, кого война задела, примерно у 30% погибли родственники, друзья или знакомые. Если предположить, что у типичного россиянина круг родственников, друзей, знакомых насчитывает до 50 человек, то потери в СВО равны 300 тыс. человек.

По разным источникам, количество погибших превышает 200 тыс. человек. Социологические исследования дают оценку до 400 тыс. Мы не знаем точных цифр погибших и, возможно, никогда не узнаем, но потери на уровне около 300 тыс. выглядят вполне правдоподобными. А если предположить, что соотношение погибших к раненым составляет 1 к 3, то цифра Генштаба ВСУ о потерях россиян на уровне 1,2 млн человек является абсолютно реалистичной.

Очевидно, что потери не являются для россиян какой-то тайной, которую полностью скрывает пропаганда. Масштаб потерь широко известен, и война из телевизора давно стала реальностью для многих семей в РФ. И сколько бы Кремль ни молчал о своих потерях, их величину невозможно спрятать в шкафу.

Андрей Федоренко, nv.ua

