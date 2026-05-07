7 мая 2026, четверг, 12:49
Минчане жалуются на «умные» кнопки в транспорте

16
  7.05.2026, 11:40
  • 2,026
Многие жители столицы считают их лишними.

Жители Минска пожаловались на работу «умных» кнопок для открытия дверей в общественном транспорте, сообщает агентство «Минск-Новости».

Отметим, система адресного открытия дверей изнутри начала внедряться в городском транспорте с 1 мая.

По данным журналистов, для части пассажиров новая технология оказалась непривычной и вызывает вопросы. Некоторые минчане считают такие кнопки лишним нововведением и отмечают, что для них важнее стабильная работа транспорта и соблюдение расписания.

Другие пассажиры предполагают, что система может оказаться неудобной для водителей и усложнить процесс управления посадкой и высадкой.

Те, кто уже успел опробовать «тёплые» кнопки в тестовом режиме, отмечают, что механизм работает не всегда удобно — кнопки иногда нажимаются с усилием. Также звучат опасения, что систему могут использовать не по назначению, например подростки.

В то же время часть горожан воспринимает нововведение положительно и считает его шагом к более современному городскому транспорту.

