WSJ: Символический перелом произошел в январе 7.05.2026, 11:33

Культ 9 мая сыграл с Кремлем злую шутку.

С момента прихода к власти более четверти века назад Путин сформировал вокруг 9 мая устойчивый государственный символический культ. Однако, как отмечает The Wall Street Journal, сегодня эта стратегия начинает работать против него, а образ «сильного лидера» постепенно теряет прежнюю убедительность.

Издание пишет, что война против Украины продолжается дольше, чем участие СССР во Второй мировой войне, тогда как украинские беспилотники всё чаще переносят боевые действия на территорию России.

По оценке WSJ, у Путина сейчас нет явных военных успехов, которые можно было бы представить как победу. На фоне затяжного конфликта, значительных потерь российских войск, ухудшения экономической ситуации и регулярных атак дронов внутри страны, в обществе усиливается недовольство. Журнал называет это одним из наиболее серьёзных вызовов для нынешней власти, потенциально более сложным, чем мятеж Евгения Пригожина в 2023 году.

Сообщается также, что ограничения, вводимые под предлогом защиты от беспилотников, становятся настолько жёсткими, что даже сторонники войны начинают говорить о возможных внутренних потрясениях. В Москве, по данным издания, распространяются слухи о возможных конфликтах внутри силовых структур и гипотетических попытках смены власти.

При этом WSJ подчёркивает, что речь не идёт о неминуемом кризисе или скором уходе Путина. Однако, по мнению авторов, общественные настроения заметно изменились по сравнению с концом прошлого года, когда часть российских элит рассчитывала на давление со стороны США и возможное смягчение санкций.

Политолог и бывший спичрайтер Кремля Аббас Галлямов заявил, что символический перелом произошёл в январе, когда продолжительность войны превысила длительность Великой Отечественной войны. По его словам, это усилило ощущение несоответствия между официальной риторикой и реальностью.

Российская пропагандистская активистка Анастасия Кашеварова также отметила изменение общественных настроений, заявив в Telegram, что в годы Второй мировой войны «деды уже дошли до Берлина», тогда как сейчас, по её словам, звучат лишь угрозы и разговоры о «красных линиях».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com