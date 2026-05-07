7 мая 2026, четверг, 11:40
Ставки подняты слишком высоко
Вадим Денисенко

Что стоит за риторикой Путина.

Ставки подняты слишком высоко. И ближайшие дни мы будем жить на эмоциональных качелях, которые будут истощать сильнее, чем что-либо другое.

Повторю то, что говорил ранее: никакого ядерного удара не будет. Или, во всяком случае, его вероятность абсолютно минимальна. Ядерный удар — это абсолютная неизвестность, при которой резко вырастают санкции, Трамп не сможет «делать вид, что ничего не происходит», потому что будет полная консолидация демократов и республиканцев против России, Китай с очень высокой вероятностью займет жесткую позицию. В итоге это приведёт к обострению внутри самой России. Путин просто побоится.

Есть ещё один аспект: Хиросима закончила войну. Ядерный удар тактическим оружием не обязательно приведёт к её завершению. И это прекрасно понимают в Москве.

Решение о ядерном ударе Путин будет принимать коллегиально, через Совет безопасности. В России всё происходит быстро. Об этом мы узнаем буквально «из всех чайников».

Если совсем страшно — нужно смотреть, находится ли китайский посол в столице. Пока он там, никакого ядерного удара не будет.

Ближайшие дни самыми страшными будут слухи. Война вообще во многом является историей слухов. А в информационную эпоху роль этих слухов максимально возрастает. Большинство из них будут ложными, но люди хотят слышать то, что они хотят слышать. К сожалению, уровень страха в обществе будет расти, и количество тех, кто рядом с вами будет истерить, может резко увеличиться. И эти люди, как энергетические вампиры, будут распространять свой страх, потому что им нужна его подпитка.

Массированные удары по Киеву и не только уже запланированы. И они произойдут независимо от того, будет ли что-то 9 мая или нет. Но за последние 4 года мы пережили сотни таких атак. Переживём и эту.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

