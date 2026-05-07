В России готовятся заблокировать доступ к популярным онлайн-играм 1 7.05.2026, 11:05

Поданы иски к крупнейшим мировым игровым компаниям.

Роскомнадзор начал предъявлять претензии крупнейшим в мире студиям—разработчикам игр из-за отказа хранить персональные данные игроков в России, сообщили «Коммерсанту» в юрфирме Semenov & Pevzner. По их данным, надзорное ведомство подало иски как минимум к семи компаниям, среди которых Electronic Arts (выпускает серии Sims, Battlefield, FIFA), Take-Two Interactive Software (Grand Theft Auto, Red Dead Redemption) и Battlestate Games Limited (Escape from Tarkov). Все они поступили в Таганский районный суд. Четыре из них уже были рассмотрены в апреле. По итогам каждую компанию оштрафовали на 2 млн руб. за несоблюдение требований закона «О персональных данных».

Регулятор ужесточает контроль, поскольку рассматривает игровые сервисы как крупные цифровые платформы, собирающие данные российских пользователей, говорит адвокат Forward Legal Сергей Кокорев. По его словам, главный риск заключается в том, что Роскомнадзор перейдет от штрафов к требованиям устранить нарушения и блокировке доменов, аккаунт-сервисов или иных точек доступа. Такой сценарий вероятен, поскольку зарубежные компании обычно не выплачивают назначенные штрафы, отметил советник практики интеллектуальной собственности ЮК ЭБР Артем Евсеев. Среди перечисленных в исках компаний — издатели и разработчики самых популярных онлайн-игр в мире, общая аудитория которых в России достигает 20 млн человек, напомнил независимый эксперт Константин Говорун.

Иски Роскомнадзора могут быть началом борьбы с зарубежными онлайн-играми в России, говорит источник «Коммерсанта» на игровом рынке. По его словам, при блокировках игры будут плохо работать даже с VPN, а их аудитория снизится, как уже произошло с Roblox. В выигрышном положении окажутся немногочисленные российские онлайн-игры или продукты китайских разработчиков.

До этого почти все зарубежные игровые компании свернули деятельность в России из-за невозможности принимать платежи. В свою очередь российские пользователи адаптировались к покупке игр в Steam через посредников, говорит независимый эксперт Максим Фомичев. Но если в Роскомнадзоре заблокируют Steam, это изменит ландшафт рынка для потребителей, добавил он. В таком случае из альтернатив в России останется только VK Play, однако в российском сервисе мировые студии не представлены.

