В США показали предполагаемую предсмертную записку Эпштейна 7.05.2026, 10:23

Ее нашли еще в 2019 году.

Суд в США обнародовал записку, которую, предположительно, мог написать финансист Джеффри Эпштейн незадолго до своей смерти. Текст документа публикует The New York Times. Ранее эта записка оставалась засекреченной на фоне споров вокруг обстоятельств смерти бизнесмена и показаний его сокамерника.

Как отмечает издание, решение о публикации было принято после ходатайства журналистов в суд.

В тексте записки говорится:

«Они расследовали меня в течение месяца - ничего не нашли!!! Поэтому воскресили обвинения 15-летней давности. Это большое утешение - иметь возможность самому выбирать время для прощания. Что вы хотите, чтобы я сделал - снова потерял сознание!! НЕВЕСЕЛО - ЭТОГО НЕ СТОИТ!!»

По данным журналистов, бывший сокамерник Эпштейна Николас Тартальоне заявил, что обнаружил записку в июле 2019 года, когда финансиста нашли без сознания в камере с тканью, обёрнутой вокруг шеи. По его словам, документ был написан на жёлтом листе бумаги, вырванном из блокнота.

Также сообщается, что после инцидента Эпштейн заявлял тюремной администрации, что не планировал совершать самоубийство, и обвинял сокамерника в нападении. Позднее он отказался от этих утверждений, заявив, что конфликтов между ними не было.

