Литва выразила готовность принять больше американских военных 7.05.2026, 10:53

Гитанас Науседа

Об этом заявил президент страны Гитанас Науседа.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Европа должна сделать все возможное, чтобы сохранить американские войска, и подчеркнул, что Литва готова принять дополнительные войска.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в четверг, 7 мая, цитирует LRT.

По словам литовского президента, сохранение внимания Вашингтона к региону имеет решающее значение, и союзники по НАТО должны обеспечить, чтобы США не отвлекали свое внимание от Европы.

«Прежде всего, мы заинтересованы в том, чтобы эти войска, которые, возможно, будут выведены из Германии, остались в Европе», – сказал он.

Поэтому Науседа заявил, что Литва будет готова принять дополнительные силы союзников, если произойдет ротация войск.

«Мы в Литве готовы принять столько союзников, сколько сможем. Мы ожидаем 5 тысяч немецких военных до конца 2027 года. На нашей территории уже находится более 1000 американских военных, и мы, безусловно, готовы принять еще больше в будущем и выполнить все наши обязательства по инфраструктуре», – добавил президент Литвы.

