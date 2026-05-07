7 мая 2026, четверг, 11:19
Newsweek описал возможный сценарий хаоса в России

  7.05.2026, 10:11
Концентрация власти вокруг одного человека привела к ослаблению институтов.

В случае внезапной смерти Путина или его ухода от власти окончание войны не обязательно ускорится — напротив, это может создать дополнительные риски и нестабильность. Об этом говорится в аналитической статье Newsweek.

Издание отмечает, что в последнее время в России усиливаются меры безопасности вокруг президента. По данным европейских разведслужб, Путин всё чаще находится в защищённых укрытиях, опасаясь возможных покушений или попыток переворота. Также сообщается об усилении проверок в его окружении, сокращении круга доверенных лиц и ограничении контактов и перемещений.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российское руководство обеспокоено возможными атаками беспилотников во время парада 9 мая в Москве. При этом, как подчёркивается в материале, главные угрозы для политической системы России могут исходить не извне, а изнутри.

Авторы публикации описывают, что на протяжении многих лет Путин выстроил систему, в которой он играет роль ключевого арбитра и центра принятия решений. По их словам, он выстроил модель управления, где различные элитные группы конкурируют между собой за его поддержку, которая определяет доступ к ресурсам и влиянию.

В материале также говорится, что концентрация власти вокруг одного человека привела к ослаблению институтов, а внезапное исчезновение такого центра, как Путин, может вызвать серьёзный системный кризис внутри страны.

