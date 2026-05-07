США атаковали иранский танкер
- 7.05.2026, 9:21
Cудно прекратило движение в сторону Ирана.
Центральное командование Вооруженных сил США сообщило в социальной сети X, что американские военные в среду остановили и вывели из строя нефтяной танкер под иранским флагом, следовавший в сторону одного из портов Ирана.
Согласно заявлению командования, инцидент произошел около 09:00 по восточному времени США в международных водах Оманского залива. Танкер Hasna направлялся к иранскому побережью.
В американском военном ведомстве утверждают, что экипаж судна не отреагировал на неоднократные предупреждения. После этого истребитель-бомбардировщик F/A-18 Super Hornet, поднявшийся с авианосца USS Abraham Lincoln (CVN-72), открыл огонь из 20-миллиметровой пушки, повредив рулевое управление танкера.
В Центральном командовании США заявили, что после инцидента судно прекратило движение в сторону Ирана.
