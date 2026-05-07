Полетит ли Лукашенко на злополучный парад?2
- 7.05.2026, 9:28
От похода на пропагандистское мероприятие отказался даже Фицо.
На парад в Москве 9 мая к российскому диктатору Владимиру Путину приедут несколько иностранных гостей, в том числе и белорусский диктатор Лукашенко.
Среди заявленных участников — президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, так называемый президент Южной Осетии Алан Гаглоев и лидер партии «Союз независимых социал-демократов» в Республике Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Премьер Словакии Роберт Фицо, который должен был быть главным гостем парада, заявил, что прилетит в Москву, но на Красную площадь не придет.
В последнее время парад на 9 мая, куда Лукашенко вынужден летать, стал для диктатора настоящим испытанием. Ему дважды становилось плохо во время мероприятий на Красной площади — в 2023 и 2024 годах.
В этот раз парад в Москве сопряжен с еще одной опасностью — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 9 мая в столицу РФ могут прилететь украинские дроны.