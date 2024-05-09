Лукашенко опять стало плохо на параде в Москве 17 9.05.2024, 17:34

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Он не смог идти вместе со всеми президентами к могиле Неизвестного солдата.

Российская журналистка Ксения Собчак обратила внимание на то, что Лукашенко не было в окружении Путина и других президентов, идущих возложить венки к могиле Неизвестного солдата в Москве.

Белорусский диктатор появился в последний момент. Журналистка предполагает, что Лукашенко подвез электромобиль, как это было в прошлом году.

Напомним, год назад Лукашенко не смог пройти вместе с Путиным и другими гостями Кремля в Александровский сад, где находится могила Неизвестного Солдата. Белорусский диктатор попросил у Путина, чтобы его отвез туда автомобиль. Затем Лукашенко пропал из информационного поля.