Лукашенко опять стало плохо на параде в Москве

Лукашенко опять стало плохо на параде в Москве17
- 9.05.2024, 17:34
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Он не смог идти вместе со всеми президентами к могиле Неизвестного солдата.
Российская журналистка Ксения Собчак обратила внимание на то, что Лукашенко не было в окружении Путина и других президентов, идущих возложить венки к могиле Неизвестного солдата в Москве.
Белорусский диктатор появился в последний момент. Журналистка предполагает, что Лукашенко подвез электромобиль, как это было в прошлом году.
Напомним, год назад Лукашенко не смог пройти вместе с Путиным и другими гостями Кремля в Александровский сад, где находится могила Неизвестного Солдата. Белорусский диктатор попросил у Путина, чтобы его отвез туда автомобиль. Затем Лукашенко пропал из информационного поля.