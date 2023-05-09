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Лукашенко стало плохо на параде в Москве: что известно

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  • 9.05.2023, 13:19
  • 16,124
Лукашенко стало плохо на параде в Москве: что известно

Появится ли диктатор на мероприятиях в Минске?

8 мая стало известно, что Путин вызвал Лукашенко на парад в Москву.

Белорусский диктатор приехал в РФ больным. 5 мая сайт Charter97.org публиковал видео, на котором белорусских диктатор еле разговаривает.

Судя по фото и видео с парада, Лукашенко нездоровилось и сегодня.

Сначала появилось видео, как Лукашенко тянется в хвосте приглашенных на парад в Москву иностранных гостей. Белорусский диктатор прихрамывает.

На трибунах Лукашенко сидел с перебинтованной рукой. Возможно, там остался катетер после капельниц.

Кульминацией стал момент, когда Лукашенко попросил Путина, чтобы к Могиле Неизвестного Солдата, куда должны были пройти российский правитель и гости Кремля, его отвез автомобиль. Белорусский диктатор был не в состоянии пройти несколько сот метров пешком.

Отметим, что сегодня в Минске должны пройти мероприятия с участием Лукашенко — возложение цветов. Оно должно пройти в 19:00.

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