7 мая 2026, четверг, 9:33
Цена на нефть будет возле плинтуса

1
  • Виктор Андрусив
  • 7.05.2026, 8:35
  • 3,084
Важное решение.

На этот раз, я думаю, иранское соглашение близко. Для нас не может быть важнее новостей, чем завершение войны.

Что важно понимать – эта война не может закончиться без снятия санкций с Ирана, который занимает третье место по запасам нефти и второе – по запасам газа. Как только это хлынет на мировой рынок, цена будет возле плинтуса.

Сам факт возможного соглашения и снятия санкций с Ирана представляет стратегическую угрозу для РФ. Орки рассчитывают, что завершение войны даст им возможность быстро возобновить поставки и за счет этого отстроить экономику и армию. Но вероятность выхода иранской нефти на мировой рынок означает, что в стратегической перспективе им не за счет чего получить сверхприбыли. И сжигать свои остатки в горниле непонятной войны, с точки зрения достижений, – самоубийство.

Виктор Андрусив, Telegram

