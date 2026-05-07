7 мая 2026, четверг, 9:32
  • 7.05.2026, 8:15
В Аргентине задержали топового российского шпиона

Он руководил сетью дезинформации СВР в Латинской Америке.

В Аргентине задержали 26‑летнего россиянина Дмитрия Новикова. Власти считают, что он руководит российской сетью дезинформации в регионе. Ранее журналисты-расследователи писали, что эта сеть связана со Службой внешней разведки РФ.

О задержании Новикова сообщил Секретариат государственной разведки Аргентины. Основанием для этого стало предоставление россиянином недостоверных данных при въезде в страну. Новикова задержали в пригороде Буэнос-Айреса, рассказывает «Агентство».

Министр национальной безопасности Аргентины Александра Монтэалива уточнила, что задержанный — «лидер российской сети по дезинформации» — въехал в страну под видом туриста, но приехал, чтобы «заниматься дестабилизацией и покушаться на наши институты».

В сентябре Новикова уже задерживали по аналогичной причине в Доминикане, где он, вероятно, жил последние годы. По сообщению аргентинской разведки, из Доминиканы Новикова депортировали из-за участия в деятельности по дезинформации, связанной с вмешательством в дела нескольких стран.

Аргентинская разведка выявила связь Новикова со структурами, которые могли заниматься дезинформацией в Аргентине, что привело к превентивному вмешательству со стороны местных органов безопасности.

По информации El Periodico, после рассмотрения апелляции Новикова могут отправить в Россию.

26‑летний Дмитрий Новиков родился в Петропавловске-Камчатском. Но оба свои паспорта получил в московском регионе (в 2019 году — в Москве, в 2022 году — в Подмосковье).

Сервисы поиска лиц по фотографии нашли снимки Новикова на сайте туристического агентства из Доминиканы. В эту страну Новиков, согласно утечкам, летал по крайней мере в 2019 году.

По данным El Periodico, в последние два года Новиков неоднократно посещал различные страны Латинской Америки, включая Чили, Доминикану, Колумбию, Панаму и Бразилию. Последний раз Новиков въехал в Аргентину 12 апреля, прилетев из Стамбула.

Новиков возглавлял подконтрольную российским спецслужбам структуру «Компания» (La Compañía), которая годами распространяла дезинформацию в Латинской Америке, в том числе о нынешнем президенте Аргентины Хавьере Милее, пишет El Periodico.

«Компания» — пропагандистская сеть, первоначально созданная Евгением Пригожиным, а затем перешла под прямой контроль Службы внешней разведки России, писал расследовательский проект Forbidden Stories.

Ранее сеть активно работала в Африке, но в 2024 году она расширила свои операции на Латинскую Америку, в частности на Аргентину.

Это не первый случай за последний год, когда власти Аргентины останавливают тайные операции России по дезинформации в Латинской Америке. Летом прошлого года они сообщали, что раскрыли российскую шпионскую сеть, целью которой было «сформировать группу лиц для проведения кампаний дезинформации и операций против аргентинского государства».

В заявлении отмечалось, что организация под названием «Компания», предположительно финансируемая Кремлем, была связана с проектом «Лахта». Проект «Лахта» называли зонтичной организацией, созданной Евгением Пригожиным для распространения российского влияния за рубежом через манипуляции в социальных сетях. Проект обвиняли во вмешательстве в избирательные кампании за рубежом.

Последний парад Путина
Важное свидетельство
Бунт «кожугетовцев»
Ждать осталось недолго
