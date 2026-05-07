Москвичи выдали правду о параде на 9 мая 7.05.2026, 7:57

Россияне видят слабость Путина.

Отмена прохода военной техники по Красной площади в Москве во время парада 9 мая из-за опасений украинских атак стала одной из самых обсуждаемых тем последних дней. Многие аналитики считают, что такое решение Кремля выглядит как демонстрация слабости Владимира Путина. Похожие оценки звучат и от некоторых москвичей, которых журналисты проекта SOTA опросили на улицах столицы.

Так, один из жителей Москвы прямо заявил:

«Я думаю, что вообще непонятное событие 9 мая. Страна терпит поражение на всех фронтах и празднует что?»

Другой собеседник предположил, что Россия «что-то не так делает», если власти уже не могут гарантировать привычный формат проведения парада.

«Страна терпит поражение по всем фронтам, а мы что празднуем?», «Техника — это мощь, показатель. Пусть сверху смотрят и боятся» — прохожие в Москве об отмене парада техники 9 мая



«Страна терпит поражение по всем фронтам, а мы что празднуем?», «Техника — это мощь, показатель. Пусть сверху смотрят и боятся» — прохожие в Москве об отмене парада техники 9 мая

«Не знаю, как сформулировать. Наверное, Россия что-то не то делает. Если прекрасный праздник мы не можем провести так, как хотим и как раньше проводили. Это же был символ. Владимир Владимирович придумал широко его праздновать. И что-то пошло не так. Наверное, в консерватории надо что-то подправить», — сказал мужчина.

Часть опрошенных также задается вопросом, почему власти опасаются за сохранность военной техники, но при этом готовы выводить на Красную площадь большое количество людей, если угроза действительно существует.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com