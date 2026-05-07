7 мая 2026, четверг, 8:11
Москвичи выдали правду о параде на 9 мая

  • 7.05.2026, 7:57
  • 1,182
Россияне видят слабость Путина.

Отмена прохода военной техники по Красной площади в Москве во время парада 9 мая из-за опасений украинских атак стала одной из самых обсуждаемых тем последних дней. Многие аналитики считают, что такое решение Кремля выглядит как демонстрация слабости Владимира Путина. Похожие оценки звучат и от некоторых москвичей, которых журналисты проекта SOTA опросили на улицах столицы.

Так, один из жителей Москвы прямо заявил:

«Я думаю, что вообще непонятное событие 9 мая. Страна терпит поражение на всех фронтах и празднует что?»

Другой собеседник предположил, что Россия «что-то не так делает», если власти уже не могут гарантировать привычный формат проведения парада.

«Не знаю, как сформулировать. Наверное, Россия что-то не то делает. Если прекрасный праздник мы не можем провести так, как хотим и как раньше проводили. Это же был символ. Владимир Владимирович придумал широко его праздновать. И что-то пошло не так. Наверное, в консерватории надо что-то подправить», — сказал мужчина.

Часть опрошенных также задается вопросом, почему власти опасаются за сохранность военной техники, но при этом готовы выводить на Красную площадь большое количество людей, если угроза действительно существует.

Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин