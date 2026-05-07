Раскрыт секрет загадочной пени в жировках белорусов 3 7.05.2026, 8:16

Она появлялась даже у тех, кто исправно платит за коммуналку.

О том, почему начисляют пеню и когда это происходит несколько месяцев подряд, в том числе и при стабильной оплате собственником жировки, в комментарии агентству «Минск-Новости» рассказали сотрудники Минского городского жилищно-коммунального хозяйства.

По словам специалистов, даже при своевременной оплате ЖКУ может возникнуть пеня, если был перерасчет, например, за воду, и случилась несвоевременная оплата.

«Отрицательное сальдо ввиду перерасчета в автоматизированной информационной системе не дает должным образом распределить деньги. При этом в извещении есть и пеня, и переходящее сальдо в равной сумме, то есть излишне ничего не начисляется», — подчеркнули специалисты.

Исправить эту ситуацию можно только в ручном режиме, обратившись в РСЦ по месту жительства либо позвонить в рабочие дни и часы по номеру +375 (17) 215-88-88.

Пеня, а это 0,3% от не уплаченной в установленный срок суммы за каждый день просрочки, также может быть начислена, если жилищно-коммунальные услуги оплачивались, но не в полном объеме. Тогда, естественно, копится долг.

Если у собственника квартиры есть сомнения в правильности начислений в жировке, то он всегда может прийти в свой РСЦ и запросить сверку, в том числе написав заявление или обратиться к руководству.

«В октябре 2025 года автоматизированная информационная система «Расчет-ЖКУ» была модернизирована. Теперь она автоматически ищет переплаты и долги внутри лицевого счета и пытается их сальдировать», — отметили специалисты.

