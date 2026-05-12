12 мая 2026, вторник, 13:45
Лукашенко сменил главу Гомеля

  12.05.2026, 12:17
Руслан Пархамович

Также назначен новый директор БМЗ.

Лукашенко 12 мая снял с должности председателя Гомельского горисполкома Владимира Привалова и назначил на этот пост своего помощника Руслана Пархамовича. Также стал известен новый руководитель ОАО «Белорусский металлургический завод» (БМЗ).

Новым руководителем Гомеля стал Руслан Пархамович, который до этого занимал пост помощника Лукашенко — инспектора по Гомельской области. А еще ранее возглавлял Министерство архитектуры и строительства.

Прежний глава Владимир Привалов возглавлял Гомель с 14 декабря 2022 года.

Кроме того, Лукашенко согласовал назначение Александра Саковича новым руководителем ОАО «Белjрусский металлургический завод — управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания».

