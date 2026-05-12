12 мая 2026, вторник, 13:45
  • 12.05.2026, 12:53
В России при загадочных обстоятельствах скончался звезда сериала «Моя прекрасная няня»

Умер известный российский актер Вадим Александров, ему было 87 лет. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на росСМИ и семью актера.

Отмечается, что Александров боролся с онкологическим заболеванием. Однако, по словам его сына, причиной смерти стала травма головы.

На данный момент неизвестно, при каких обстоятельствах актер получил повреждения.

Вадим Александров - что о нем известно

Вадим Александров - советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ. Он родился 3 мая 1939 года и за свою карьеру снялся почти в 150 проектах.

Александров снимался в фильмах «Тот самый Мюнхгаузен», «Кин-дза-дза!», «Женщина, которая поет», «Усатый Нянь». Также он известен по ролям в сериалах «Папины дочки», «Воронины» и «Моя прекрасная няня».

Актер часто исполнял характерные и эпизодические роли, благодаря которым стал узнаваемым лицом советского и российского кино. В 1994 году ему присвоили звание заслуженного артиста России.

Вадим Александров - позиция по войне в Украине

Стоит отметить, что публичных заявлений Вадима Александрова о войне РФ против Украины в открытых источниках нет. Также не сообщалось о его участии в пропагандистских кампаниях или публичных политических высказываниях на эту тему.

