В России при загадочных обстоятельствах скончался звезда сериала «Моя прекрасная няня»
- 12.05.2026, 12:53
Умер известный российский актер Вадим Александров, ему было 87 лет. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на росСМИ и семью актера.
Отмечается, что Александров боролся с онкологическим заболеванием. Однако, по словам его сына, причиной смерти стала травма головы.
На данный момент неизвестно, при каких обстоятельствах актер получил повреждения.
Вадим Александров - что о нем известно
Вадим Александров - советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ. Он родился 3 мая 1939 года и за свою карьеру снялся почти в 150 проектах.
Александров снимался в фильмах «Тот самый Мюнхгаузен», «Кин-дза-дза!», «Женщина, которая поет», «Усатый Нянь». Также он известен по ролям в сериалах «Папины дочки», «Воронины» и «Моя прекрасная няня».
Актер часто исполнял характерные и эпизодические роли, благодаря которым стал узнаваемым лицом советского и российского кино. В 1994 году ему присвоили звание заслуженного артиста России.
Вадим Александров - позиция по войне в Украине
Стоит отметить, что публичных заявлений Вадима Александрова о войне РФ против Украины в открытых источниках нет. Также не сообщалось о его участии в пропагандистских кампаниях или публичных политических высказываниях на эту тему.