12 мая 2026, вторник, 13:49
КГБ задержал гражданина Литвы

  • 12.05.2026, 13:43
Его обвиняют в шпионаже.

Сотрудники КГБ Беларуси задержали гражданина Литвы Мирославаса Троцкиса по подозрению в шпионаже. Об этом сообщил государственный телеканал ОНТ.

Как утверждается в сюжете, мужчина прибыл в Беларусь под предлогом восстановления дома своего отца. При этом белорусская сторона заявляет, что в действительности он якобы действовал как агент под позывным «Ринго» и находился под наблюдением контрразведки с момента въезда в страну.

По версии пропагандистов, Троцкис собирал информацию о стратегических и военных объектах на территории Беларуси. Других подробностей о предъявленных обвинениях и возможных доказательствах пока не приводится.

