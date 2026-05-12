NYP: Теперь Украина диктует свои условия Кремлю 12.05.2026, 14:28

Россия такого не ожидала.

Временное согласие Украины воздержаться от ударов по территории России, чтобы дать возможность провести военный парад 9 мая, свидетельствует о том, что Киев получает все больше возможностей влиять на условия потенциального прекращения боевых действий. Об этом пишет New York Post.

Издание отмечает, что кампания украинских дальнобойных ударов по российской территории изначально во многом зависела от американской поддержки. Однако весной администрация президента США Дональда Трампа существенно сократила помощь Киеву, а наиболее эффективные системы вооружения, наносящие ущерб российским объектам, теперь производятся непосредственно в Украине.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что около двух третей разведывательной информации, которую получает Украина, сейчас поступает из Парижа. По мнению авторов публикации, это отражает постепенное сокращение роли США в процессе урегулирования войны.

В статье также приводится ироничное замечание обозревателя National Review Джима Герагти, который напомнил о заявлениях Кремля о том, что вторжение якобы было вызвано угрозой расширения НАТО к границам России.

Однако именно война подтолкнула Финляндию к вступлению в Альянс, в результате чего Россия получила более двух тысяч километров дополнительной границы со странами НАТО.

Авторы материала подчеркивают, что война, развязанная Владимиром Путиным, во многом обернулась против самого Кремля. Несмотря на изменения в позиции США по урегулированию конфликта, Украина сохраняет возможности для укрепления обороны и продолжения сопротивления российской агрессии.

