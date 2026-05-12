12 мая 2026, вторник, 15:16
После освобождения Почобута было 0 нарушений польской границы со стороны Беларуси

  • 12.05.2026, 14:39
Нелегальные мигранты «переключились» на Латвию.

Нелегальная миграция из Беларуси теперь переключилась с польской на латвийскую границу. Это заметили эксперты из белорусской социологической группы.

«Три недели подряд (как раз с освобождением Почобута) на белорусско-польской границе 0 попыток нелегально попасть в ЕС», — констатируют они. Напомним, что Анджея Почобута передали в Польшу 28 апреля.

На белорусско-литовской границе также ощущается снижение напряженности. На той неделе, когда освободили Почобута, было 30 таких попыток, а на прошлой неделе — менее 20.

Зато растет число мигрантов на границе с Латвией: за неделю зафиксировано почти 600 попыток перейти границу. Это годовой рекорд.

То есть, констатируют в БСГ, белорусские власти перенаправляют мигрантов от границ с Польшей и Литвой в сторону Латвии.

