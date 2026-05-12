CBS NEWS: Украина и США готовят крупную сделку по боевым дронам 1 12.05.2026, 15:45

Украинские беспилотники выходят на глобальный рынок.

США и Украина подготовили проект меморандума о новом оборонном соглашении, которое может открыть путь к совместному производству беспилотников и экспорту украинских военных технологий в США. Об этом сообщили источники, знакомые с переговорами, пишет CBS NEWS (перевод — сайт Charter97.org).

Документ разрабатывали Госдепартамент США и украинский посол в Вашингтоне Ольга Стефанишина. Речь идет о создании совместных предприятий с американскими компаниями и расширении сотрудничества в сфере дронов и радиоэлектронной борьбы.

На фоне войны на Ближнем Востоке интерес к украинским разработкам резко вырос. Киев уже помогает союзникам США противостоять иранским дронам «Шахед» — тем самым, которые Россия активно использует против Украины. Украинские специалисты отправляли на Ближний Восток пилотов и дроны-перехватчики.

За последние месяцы Украина также подписала оборонные соглашения с Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ. По словам Владимира Зеленского, около 20 стран участвуют в переговорах о подобных проектах.

Украинские компании сегодня производят миллионы дешевых FPV-дронов и активно развивают технологии, позволяющие беспилотникам работать без GPS — это помогает обходить системы глушения сигнала.

При этом переговоры с Вашингтоном сталкивались с политическими трудностями. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что США «лучше всех разбираются в дронах» и не нуждаются в украинской помощи.

Несмотря на это, Киев дает понять, что сотрудничество расширяется. Зеленский уже анонсировал «позитивные новости для Украины» в рамках новых международных соглашений по беспилотникам.

