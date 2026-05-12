Китайские ловушки Василий Головнин

12.05.2026, 14:57

Си расскажет о своей дружбе с Гоминьданом?

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе предстоящего 13 – 15 мая визита в Китай президента Дональда Трампа попытается добиться от американского гостя важных шагов навстречу по вопросу о Тайване. Взамен, как уверено большинство комментаторов в Токио, будет предложено то, что очень нужно хозяину Белого дома накануне предстоящих в ноябре промежуточных выборов в Конгресс. Это крупные китайские закупки в США пассажирских «Боингов», продукции сельского хозяйства, энергоносителей. Трампу нужно дать возможность вернуться в Вашингтон с триумфальными заявлениями в стиле «я привез вам новые рабочие места, новые гигантские доходы от торговли с Китаем».

В Токио полагают, что Си Цзиньпин в любом случае сделает экономические подарки Трампу – лидер КНР сейчас меньше всего заинтересован в демонстрации какой-то напряженности с американцами. Различаться могут только масштабы подобных сделок – и здесь многое будет зависеть от готовности Трапа подыграть товарищу Си по проблеме Тайваня. Скептики в Токио, кстати, подозревают, что президент США может по ходу разговора даже и не догадаться, в какие тонкие ловушки его затягивают.

Соединенные Штаты, например, официально признают Тайвань частью Китая. В прежние годы в Вашингтоне даже делали заявления о том, что США «не поддерживают» тайваньскую независимость. Однако сейчас Си Цзиньпин, возможно, попытается выдавить из Трампа нечто большее – заявление о том, что США «выступают против» независимости острова. Вроде бы игра словами? Но для Си Цзиньпина это стало бы дипломатической победой – и в КНР, и на Тайване отлично поймут весомость такой смены нюансов.

На переговорах, как полагают в Токио, пекинский лидер обязательно расскажет о том, что КНР прямо перед визитом Трампа посетила делегация руководства крупнейшей тайваньской оппозиционной партии Гоминьдан. Ее сторонники проиграли коммунистам в гражданской войне в Китае и в 1949 году бежали на Тайвань. Однако сейчас былых врагов многое объединяет – и те, и другие придерживаются принципа «одного Китая» и в целом в перспективе выступают за объединение на какой-то основе.

Как полагают, Си расскажет о своей дружбе с Гоминьданом, дав понять, что на Тайване в отличие от его нынешних руководителей (их в Пекине называют сепаратистами) есть разумные силы, с которыми можно вести диалог без применения силы. Если Трамп без глубокого понимания темы попросту буркнет, что считает такие мирные контакты очень важными, товарищ Си запишет его слова в список своих побед. Ведь это станет мощной поддержкой Гоминьдана, который Пекин хотел бы привести к власти на непокорном острове.

Наконец, в декабре 2025 года в США утвердили крупнейший в истории пакет военной помощи Тайваню на 11,1 миллиарда долларов. Трамп одобрил это решение, хотя Си Цзиньпин лично просил его воздержаться от такого шага. Однако исполнение обещания на 11.1 миллиарда затягивается уже на пять месяцев. В Пекине явно рассчитывают, что отсрочки будут продолжаться, а там, глядишь, в обмен на экономические уступки этот военный пакет вообще усохнет в размерах.

Кстати, предоставление оборонной помощи Тайваню во многом откладывалось из-за подготовки к нынешнему визиту Трампа в КНР – мол, неудобно обижать Пекин перед саммитом. Теперь Си Цзиньпин вскоре сам едет в США с ответным визитом. Говорят, что он хотел прибыть на 4 июля на торжества по случаю 250-летия Соединенных Штатов. Но такую идею вроде бы зарубил сам Трамп – на юбилее все должно вращаться только вокруг него самого, не надо других заметных фигур. Да и вообще – китайцы, мол, пока не заработали подобной чести. Так что товарищ Си собирается в США в сентябре – а это значит, что предоставление оружия Тайваню могут вновь отложить.

С прицелом на продолжение переговоров нынешний визит Трампа в КНР скорее всего пройдет без проблем. Товарищ Си растянет свои успехи на американском фронте почти до конца года и вступит победителем в год будущий, когда на съезде Компартии Китая его полномочия на посту лидера страны будут продлены на беспрецедентный четвертый срок.

Василий Головнин, «Телеграм»

