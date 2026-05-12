Чемпион мира по самбо из Беларуси открыл клуб во Вроцлаве 12.05.2026, 15:17

Степан Попов рассказал, как начал все с нуля в эмиграции.

Чемпион мира по самбо, победитель Европейских игр, обладатель Кубка мира и международной награды Fair Play Степан Попов уехал из Беларуси в 2021 году, чтобы «перезагрузиться». Он был искренне уверен: это временно. В эмиграции чемпиону пришлось начинать с нуля: таксовать, работать персональным тренером и заново искать почву под ногами.

Сегодня Степан развивает собственный спортивный клуб SP Club Wrocław, который уже приносит прибыль. Для spravy.io он рассказал историю о белорусской солидарности, вызовах эмиграции, строительстве белорусского места в Польше и немножко об искусственном интеллекте.

«Проанализировал, что денег нужно вложить много и вернется они не так быстро»

Для человека, который всю жизнь посвятил спорту высших достижений, эмиграция стала серьезным испытанием на прочность. Путь к собственному бизнесу начался не с Вроцлава. Степан сначала планировал побыть месяц в Турции — считал это хорошим местом, чтобы набраться сил, но в итоге прожил там почти полгода.

После переехал в Украину, как раз за две недели до начала полномасштабной войны. Пришлось снова убегать от опасности — на этот раз в Польшу. Вроцлав выбрал сознательно: старшая дочь хотела поступать в Чехию, а этот город как раз близко к границе.

Степан не скрывает: первое время было непросто из-за состояния неопределенности.

— Я работал персональным тренером, таксовал, но не чувствовал какой-то стабильности. Кажется, вот ты в Польше, ты в безопасности, но как-то затянулся мой отъезд из Беларуси. Возвращение домой — пока неизвестно когда. И вот я был в каком-то зависшем пространстве: делал проекты, организовывал турниры по волейболу, два фестиваля, детские лагеря, соревнования… Но все время было чувство, что это временно.

Все изменилось внезапно. Знакомая Степана, которая руководила спортивным залом, решила продать свой бизнес, и попросила в этом помочь.

— Это был зал функциональных тренировок (TRX, кроссфит) в арендованном здании. Не моя тематика, заниматься этим я не хотел, но потом задумался: а что, если сделать здесь зал единоборств?

Степан начал опрашивать знакомых борцов, просчитывать возможности и в итоге решился сделать здесь место может и для остановки, но уже более постоянного:

— Проанализировал, что денег нужно вложить много и вернутся они не так быстро, но это будет возможность развиваться дальше. На тот момент я был уверен, что белорусское сообщество поможет мне с первыми клиентами, а друзья и знакомые — с перестройкой зала.

«Я просто с ChatGPT сгенерировал идею интерьера»

Степан сразу понял: если делать все «по прайсу», бизнес может не выдержать нагрузки. Больших затрат требовала безопасность: стены нужно было обшить специальными матами, и только эти работы по рыночным расценкам стоили около 40 тысяч злотых.

Далее — подготовка под покраску и много других сложных технологических процессов, и все это — расходы. Плюс даже во время ремонта необходимо было платить за аренду помещения. Но здесь сработала белорусская солидарность и предыдущее волонтерство чемпиона мира во многих инициативах в Польше. В итоге расходы удалось сократить в 4—5 раз.

— Здесь много наших белорусов, — рассказывает Степан. — Один занимается металлическими изделиями — он по проекту все сделал, мы привезли и сами устанавливали эти конструкции. Девушка занимается тапицеркой (обивкой кожей) — она нашла нам дешевую кожу в хорошем качестве, дала свои инструменты, и мы сделали все за очень хорошую цену. Парень-белорус, который работает здесь на стройке, готовил стены под покраску и вообще денег не взял.

Интерьер зала основатель клуба придумал сам с помощью искусственного интеллекта, а реализовала идею знакомая художница-украинка Анастасия.

— Я просто с ChatGPT сгенерировал идею, — улыбается Степан. — А художница уже доработала ее под наши колонны и арки. Она буквально жила в зале. Я проезжаю мимо ночью — смотрю, она рисует самурая, а рядом спальник лежит. Теперь к этой стенке никого не хочется подпускать — столько здесь сил отдано.

По словам Степана, такая поддержка не была случайной, а стала результатом его предыдущей работы по объединению сообщества:

— Я делал для белорусов мероприятия, организовывал их, и вот они откликнулись. И люди продолжают напоминать: если тебе нужна помощь — то звони. Здесь все сделано руками хороших знакомых — белорусов и украинцев.

«Дети очень устают от иностранного языка в школах и садиках»

Сейчас в клубе Степана уже около 70 детей. Это хороший результат для зала, который открылся только в декабре прошлого года и не в «сезон набора». Для многих родителей-эмигрантов это место стало спасением, потому что здесь решается не только вопрос физической формы, но и психологического комфорта.

— Этот зал — как будто ты живешь в Беларуси. Ты приходишь — здесь все свои, разговариваешь на своем языке, — объясняет Степан. — Дети очень устают от иностранного языка в школах и садиках. Им требуется среда, где они могут просто расслабить голову и заниматься чем нравится. У нас такой белорусско-украинско-польский центр, и детям здесь максимально спокойно.

Зал стал важным пунктом на карте не только для местных: недавно через Вроцлав на соревнования во Францию ехала делегация из Украины — 70 детей из киевского клуба чемпиона мира, президента Федерации дзюдо Киева и депутата Георгия Зантарая. Украинские спортсмены заехали на тренировку именно в зал Степана Попова.

— Мы, белорусы и украинцы, очень хорошо дружим в спорте, — говорит Степан. — Для нас было честью принять команду такого уровня. Георгий Зантарая — человек-легенда: чемпион мира и Европы, глава комиссии атлетов НОК Украины. Я очень рад нашему знакомству и тому, что он обратился именно ко мне, чтобы мы в своем зале приняли его команду — что я с большим удовольствием и сделал. То, что они выбрали нас для подготовки, показывает, что мы создаем правильную атмосферу.

Основатель клуба остается верным чемпионскому подходу. Он создал особую систему — «Select Team». Это группа для тех детей, которые сами мотивированы работать на результат. У них есть возможность находиться здесь хоть шесть дней в неделю. На детских группах часто работают сразу два тренера мирового уровня — Степан и его коллега Дмитрий, также чемпион мира по самбо.

Степан трезво смотрит на вещи и разделяет воспитание будущих чемпионов и обычные занятия:

— Есть дети, которые нацелены на результат. Вот один мальчик пришел: ручки тоненькие, от природы данных никаких. Но сам работает, глаза горят. Уверен, что с него будет толк — он уже пять раз подтягивается. А есть те, кого родители возят принудительно. Для них есть отдельная группа, они там больше играют. Такие группы тоже нужны — они закрывают коммерческий бок, чтобы мы могли покрывать аренду.

«Мне нужно, чтобы все работало идеально, потому что это больше чем просто бизнес»

Степан Попов продолжает быть «играющим тренером». Даже запустив бизнес, он остается в том числе и действующим спортсменом. Сейчас его новый вызов — бразильское джиу-джитсу (BJJ).

— Мне летом будет 42 года. В обычном спорте ты в 32 уже «дед», но бразильское джиу-джитсу позволяет выступать в любом возрасте, — объясняет Степан. — Здесь я вижу людей по 65 лет с таким прессом! Они пластичные и техничные. Это продлевает молодость и вдохновляет меня.

Сейчас у Степана новая спортивная цель — дойти до черного пояса в этом направлении борьбы и любительского уровня чемпиону недостаточно:

— Хочу быть конкурентоспособным с людьми, которые всю жизнь занимаются именно этим. Хочу, чтобы я, как человек, который всю жизнь был в самбо, мог побеждать по их правилам. Я бы очень хотел съездить в Америку на чемпионат мира, но это виза, цены, и нужно серьезно готовить форму.

Но пока Америка где-то в новых целях, ежедневная реальность Степана — это его зал во Вроцлаве, где чемпионский характер проявляется в каждой мелочи. Степан не скрывает, что он педантичен в вопросах порядка:

— Всех здесь гоняю за тапки, за пыль. Мне нужно, чтобы все работало идеально, потому что это больше чем просто бизнес. Даже если ты тренировал до ночи, ты все равно можешь прийти в четыре утра, чтобы подмести и все проверить. Это мое место, я здесь за каждый угол отвечаю.

На вопрос, где он берет вдохновение и силы, отвечает — в общественных проектах:

— Новая работа, новые идеи. Я такой человек, что если уже берусь, то хочу сделать максимально качественно. Не соревнования ради соревнований, а взаимоподдерживающий спортивный фестиваль. Не могу иначе, и именно так перезаряжаюсь.

План на будущее: велопарковка, три флага и фэйрплейный гномик-борец

Многие удивляются, что бизнес-новичок в Польше смог так быстро «взлететь»: зал, который открылся всего полгода назад, уже приносит прибыль. Из черных стен бывшего помещения она превратилась в центр белорусского сообщества.

— Было ли сложно? Я поставил цель и шел к ней, — говорит Степан. — Бывает, до ночи тренируешь, утром запускаешь строителей, а потом нужно снова за ними все убрать до стерильного состояния, чтобы дети смогли спокойно босыми тренироваться.

Планов впереди много: дорисовать интерьер, сделать велопарковку, довести до ума массажный кабинет. Обязательно — повесить три флага: белорусский, украинский и польский. Но Степан смотрит шире: он хочет поставить проектор, смотреть фильмы, устраивать белорусские танцы или зумбу.

— Зал работает 24 часа, здесь можно даже дискотеки устраивать! — загорается белорус, но тут же переходит к размышлениям о будущем: — Мне интересно: адаптируемся ли мы настолько, что через какое-то время станем поляками? Или что-то изменится и часть вернется? Этот зал — как будто ты живешь в Беларуси. Как будто бы культура наша здесь сохраняется.

Даже символ города — знаменитого вроцлавского гномика — Степан, если уж мечтает, то хотел бы сделать особенным. Это должен быть борец, который выносит на плечах другого борца — напоминание про собственный поступок Степана, когда он вынес с ковра травмированного соперника и получил всемирную награду Fair Play.

— Мы создали здесь свое сообщество. Люди мотивируются, я сам мотивируюсь, ставлю себе новые вызовы. Белорусы и белоруски приходят, пьют кофе, разговаривают — здесь все свои. Это и есть главный результат.

