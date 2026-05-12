Дроны атаковали производящий крылатые ракеты завод в российском Оренбурге 12.05.2026, 15:05

Украинские беспилотники днем 12 мая атаковали Оренбург, который находится в 1100 км от российско-украинской границы.

Согласно анализу фото и видео очевидцев, который провела (Astra), один дрон ударил в жилой дом на Волгоградской улице, 42. Беспилотник летел с северо-запада по ровной траектории, но в последний момент отклонился на восток. Как отмечает Astra, это может говорить о работе средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Изначальной целью дрона могло быть АО «Производственное объединение «Стрела», которое находится в 4 км от пострадавшего дома. Это одно из ведущих предприятий российского военно-промышленного комплекса, которое входит в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). Оно специализируется на серийном производстве сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет, в первую очередь семейства П-800 «Оникс» («Яхонт»), а также комплектующих для ракет «Вулкан», «Базальт», «Малахит» и BrahMos. Кроме того, завод выпускает компоненты для истребителей Су-30, Су-34, Су-35 и МиГ.