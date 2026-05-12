Из Слонима и Волковыска запускают автобусные рейсы в Польшу 12.05.2026, 14:17

Можно будет доехать до Белостока, Варшавы, Лодзи и Познани.

Жителям Слонима и Волковыска стали доступны прямые автобусные рейсы в Польшу без пересадок. Как сообщает билетный сервис Атлас, в продаже появились билеты в Белосток, Варшаву, Лодзь и Познань.

Ранее большинство международных автобусных маршрутов в Польшу отправлялись преимущественно из крупных белорусских городов, поэтому жителям районных центров приходилось добираться с пересадками.

Теперь пассажиры из Слонима и Волковыска смогут доехать до польских городов напрямую.

Рейсы проходят через пункт пропуска Берестовица, который многие путешественники считают одним из наиболее быстрых для пересечения границы автобусом.

Стоимость билетов из Слонима в Белосток начинается от 100 рублей, из Волковыска — от 90 рублей. Поездка до Варшавы обойдется минимум в 110 и 105 рублей соответственно.

Доехать до Лодзи можно от 150 рублей, а до Познани — от 170 рублей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com