Из Слонима и Волковыска запускают автобусные рейсы в Польшу
- 12.05.2026, 14:17
Можно будет доехать до Белостока, Варшавы, Лодзи и Познани.
Жителям Слонима и Волковыска стали доступны прямые автобусные рейсы в Польшу без пересадок. Как сообщает билетный сервис Атлас, в продаже появились билеты в Белосток, Варшаву, Лодзь и Познань.
Ранее большинство международных автобусных маршрутов в Польшу отправлялись преимущественно из крупных белорусских городов, поэтому жителям районных центров приходилось добираться с пересадками.
Теперь пассажиры из Слонима и Волковыска смогут доехать до польских городов напрямую.
Рейсы проходят через пункт пропуска Берестовица, который многие путешественники считают одним из наиболее быстрых для пересечения границы автобусом.
Стоимость билетов из Слонима в Белосток начинается от 100 рублей, из Волковыска — от 90 рублей. Поездка до Варшавы обойдется минимум в 110 и 105 рублей соответственно.
Доехать до Лодзи можно от 150 рублей, а до Познани — от 170 рублей.