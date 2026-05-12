закрыть
12 мая 2026, вторник, 15:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Из Слонима и Волковыска запускают автобусные рейсы в Польшу

  • 12.05.2026, 14:17
Из Слонима и Волковыска запускают автобусные рейсы в Польшу

Можно будет доехать до Белостока, Варшавы, Лодзи и Познани.

Жителям Слонима и Волковыска стали доступны прямые автобусные рейсы в Польшу без пересадок. Как сообщает билетный сервис Атлас, в продаже появились билеты в Белосток, Варшаву, Лодзь и Познань.

Ранее большинство международных автобусных маршрутов в Польшу отправлялись преимущественно из крупных белорусских городов, поэтому жителям районных центров приходилось добираться с пересадками.

Теперь пассажиры из Слонима и Волковыска смогут доехать до польских городов напрямую.

Рейсы проходят через пункт пропуска Берестовица, который многие путешественники считают одним из наиболее быстрых для пересечения границы автобусом.

Стоимость билетов из Слонима в Белосток начинается от 100 рублей, из Волковыска — от 90 рублей. Поездка до Варшавы обойдется минимум в 110 и 105 рублей соответственно.

Доехать до Лодзи можно от 150 рублей, а до Познани — от 170 рублей.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин
Нервы у Путина не выдержали
Нервы у Путина не выдержали Аббас Галлямов
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман