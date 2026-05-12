В Британии часть правительства требует отставки Стармера
- 12.05.2026, 13:44
Политик объяснил, почему остается на посту премьера.
Сегодня, 12 мая, шесть министров правительства Великобритании планируют требовать отставки премьер-министра Кира Стармера после неудачных результатов местных выборов.
Об этом сообщает The Telegraph.
Требования отставки в правительстве
По данным издания, шесть министров британского правительства планируют на внутренней встрече поставить вопрос о необходимости отставки Стармера.
Речь идет о таких должностных лицах:
Шабана Махмуд
Джон Гили
Эд Милибэнд
Лиза Нэнди
Иветт Купер
Уэс Стритинг.
Источники в правительстве утверждают, что они якобы согласовали общую позицию относительно необходимости определить график ухода премьера.
Позиция Кира Стармера
Сам Стармер заявил, что «берет на себя ответственность за результаты выборов и за то, чтобы осуществить обещанные нами изменения».
Он отметил, что последние 48 часов стали дестабилизирующими для правительства, и это имеет реальные экономические последствия для страны.
По словам премьера, в Лейбористской партии существует процедура вызова лидеру, но она не была запущена.
«Страна ожидает, что мы продолжим управлять. Именно это я и делаю, и именно это мы должны делать как правительство», - добавил Стармер.
Отставки и внутреннее давление
Первой в отставку уже ушла министр общин Миатта Фанбулле. Она также публично призвала Стармера покинуть пост.
После неудачных местных выборов в Лейбористской партии усилилось давление на премьера - все больше депутатов открыто говорят о необходимости его отставки.