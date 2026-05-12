12 мая 2026, вторник, 13:50
В Британии часть правительства требует отставки Стармера

  • 12.05.2026, 13:44
Кир Стармер
Фото: Getty Images

Политик объяснил, почему остается на посту премьера.

Сегодня, 12 мая, шесть министров правительства Великобритании планируют требовать отставки премьер-министра Кира Стармера после неудачных результатов местных выборов.

Об этом сообщает The Telegraph.

Требования отставки в правительстве

По данным издания, шесть министров британского правительства планируют на внутренней встрече поставить вопрос о необходимости отставки Стармера.

Речь идет о таких должностных лицах:

Шабана Махмуд

Джон Гили

Эд Милибэнд

Лиза Нэнди

Иветт Купер

Уэс Стритинг.

Источники в правительстве утверждают, что они якобы согласовали общую позицию относительно необходимости определить график ухода премьера.

Позиция Кира Стармера

Сам Стармер заявил, что «берет на себя ответственность за результаты выборов и за то, чтобы осуществить обещанные нами изменения».

Он отметил, что последние 48 часов стали дестабилизирующими для правительства, и это имеет реальные экономические последствия для страны.

По словам премьера, в Лейбористской партии существует процедура вызова лидеру, но она не была запущена.

«Страна ожидает, что мы продолжим управлять. Именно это я и делаю, и именно это мы должны делать как правительство», - добавил Стармер.

Отставки и внутреннее давление

Первой в отставку уже ушла министр общин Миатта Фанбулле. Она также публично призвала Стармера покинуть пост.

После неудачных местных выборов в Лейбористской партии усилилось давление на премьера - все больше депутатов открыто говорят о необходимости его отставки.

