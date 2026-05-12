Лукашенко хватило впечатлений 2 Telegram-канал «Письма к дочери»

12.05.2026, 14:09

3,008

Иллюзий не осталось.

Кажется, московский победный парад и без участия украинских дронов произвел на Лукашенко большое впечатление. С участием украинских дронов ощущения были бы, конечно, острее. Но даже без украинских дронов впечатлений хватило.

Телевизорам кое-кто, правда, сказал, что парад прошел выше всяких его ожиданий. И может даже не соврал. Ну, потому что, если ты все сорок пять минут поглядывал в небо и ожидал «прилетят или не прилетят», то, когда они все-таки не прилетели некоторая эйфория вполне объяснима.

Ну а заодно, эти беспокойства способствуют избавлению от иллюзий. Если у кое-кого еще оставались какие-иллюзии.

Поэтому, во-первых, с понедельника по всем военным гарнизонам начали возить икону Георгия Победоносца. По личному, между прочим, распоряжению генерала Хренина. То есть, как я понимаю на свою победоносность генерал Хренин особо не рассчитывает и надеется занять у святого Георгия.

А, во-вторых, в тот же понедельник кое-кто собрал в Минске своих генералов, чтобы объяснить генералам, что воевать им придется на белорусской земле. Так буквально и сказал: «надо учитывать театр будущих военных действий – территорию Беларуси».

А где, спрашивается, святой Орешник, который должен был нанести неприемлимый урон любому противнику? Где самые современные образцы вооружений на новых физических принципах? И куда, я извиняюсь, делся союзник, который обещал защищать истекающего гаранта как самого себя?

Хотя, как я понимаю, именно этого кое-кто больше всего и боится. Того, что союзник будет его защищать как самого себя. Я имею в виду, что даже свой собственный парад союзник сумел защитить только Трампом. А на истекающего гаранта у союзника trumпов не хватит. Судя по параду это у союзника вообще был его последний trump.

Потому что главным trumпом Путина было широко распространенное заблуждение о том, что Россия еще не начинала. Что не надо загонять путина в угол. Что Путину есть еще что предъявить.

А после парада оказалось, что кроме вербальных интервенций Путину предъявить нечего. И, что если не обращать на его вербальные интервенции внимания, то ничего он вам своими вербальными интервенциями не сделает.

А обращать внимание на путинские вербальные интервенции перестали уже самые последние англосаксы. А вместо этого все обратили внимание, что разрешение на проведении парада победы в Москве дал президент Зеленский.

И получается, что раньше Путин был главным гарантом гарантовской стабильности, а теперь он для стабильности главная угроза. Потому что никакой пользы, кроме вреда, Путин гаранту принести не может.

Так что надеяться остается только на боеспособность своих генералов. Что секретарь Вольфович не выдаст, а генерал Хренин не даст съесть. То есть, надеяться в общем-то не на что. Ну кроме Георгия Победоносца.

