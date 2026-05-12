Ученый предположил, что люди существуют одновременно в миллионах параллельных вселенных 12.05.2026, 13:20

Исследователь приводит доказательства из физики.

Любой человек — главный герой и режиссер единственного «фильма» о самом себе? Влатко Ведрал, физик из Оксфордского университета (Великобритания), охотно поспорил бы с этим утверждением. В свежем интервью он объяснил, почему люди, вероятно, существуют сразу во множестве параллельных миров, пишет «Нож».

Те, кто интересуется научно-популярной литературой, наверняка встречали термин «эффект наблюдателя». Речь о явлении, при котором факт наблюдения за системой неизбежно изменяет ее состояние. Проще говоря, квантовые объекты находятся в нескольких состояниях одновременно, пока кто-то не обратит на них внимание. По словам Ведрала, некоторые спешат интерпретировать это так: мы создаем реальность, просто наблюдая за ней.

«Это поверхностный взгляд, который имеет мало общего с тем, что на самом деле представляет собой реальность с точки зрения физики», — рассуждает Влатко Ведрал.

По словам специалиста, описанный эффект — это не «суперспособность» человеческого сознания, а закон квантовой физики, согласно которому любое взаимодействие приводит квантовую систему к определенному состоянию.

Но при чем здесь существование множества версий нас из параллельных вселенных? Ученый привел такой пример: когда фотон («частица света») попадает на ваши очки, он не ждет, пока ваш мозг обратит на него внимание. Частица либо пройдет через линзу, либо отразится в ней. Так, по мнению Ведрала, человек как бы изменится под влиянием этого процесса: появитесь «вы», «получивший» этот конкретный фотон, и «вы» без фотона.

«Без особого преувеличения можно сказать, что все квантовые эксперименты — это более или менее сложные версии эксперимента Шредингера», — пояснил ученый.

Если верить умозаключениям квантового физика, миллионы крошечных взаимодействий с внешним миром увеличивают число параллельных вселенных. Возможно, эту новость прямо сейчас читают миллиарды любознательных людей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com