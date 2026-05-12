Екатерина Андреева попросила Джона Коула помочь освободить ее мужа
- 12.05.2026, 13:31
Спецпредставитель Трампа готовится к визиту в Минск.
Бывшая политзаключенная журналистка Екатерина Андреева обратилась к спецпосланнику США по Беларуси Джону Коулу с просьбой содействовать освобождению ее мужа — журналиста Игоря Ильяша. Соответствующее обращение она опубликовала в своих социальных сетях.
В своем заявлении Андреева подчеркнула, что Ильяш посвятил журналистике почти два десятилетия и остается профессионалом высокого уровня и человеком, который не покинул страну, пока она находилась в заключении.
По ее словам, супруг не выбрал личную безопасность и не оставил ее в тяжелый период.
Сейчас Ильяш содержится в исправительной колонии №2, где, как отмечает Андреева, находится в сложных условиях. Она заявила, что состояние его здоровья требует постоянного внимания и квалифицированной медицинской помощи.
Игорь Ильяш был осужден в сентябре 2025 года на четыре года лишения свободы. Поводом для уголовного преследования стали его комментарии для белорусских независимых и зарубежных СМИ.
Отметим, Джон Коул в ближайшее время может посетить Минск.