12 мая 2026, вторник, 13:46
Екатерина Андреева попросила Джона Коула помочь освободить ее мужа

  12.05.2026, 13:31
Екатерина Андреева

Спецпредставитель Трампа готовится к визиту в Минск.

Бывшая политзаключенная журналистка Екатерина Андреева обратилась к спецпосланнику США по Беларуси Джону Коулу с просьбой содействовать освобождению ее мужа — журналиста Игоря Ильяша. Соответствующее обращение она опубликовала в своих социальных сетях.

В своем заявлении Андреева подчеркнула, что Ильяш посвятил журналистике почти два десятилетия и остается профессионалом высокого уровня и человеком, который не покинул страну, пока она находилась в заключении.

По ее словам, супруг не выбрал личную безопасность и не оставил ее в тяжелый период.

Сейчас Ильяш содержится в исправительной колонии №2, где, как отмечает Андреева, находится в сложных условиях. Она заявила, что состояние его здоровья требует постоянного внимания и квалифицированной медицинской помощи.

Игорь Ильяш был осужден в сентябре 2025 года на четыре года лишения свободы. Поводом для уголовного преследования стали его комментарии для белорусских независимых и зарубежных СМИ.

Отметим, Джон Коул в ближайшее время может посетить Минск.

