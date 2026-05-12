The Times: Готовится ли Лукашенко к вторжению в Украину 12.05.2026, 13:04

ВСУ усиливают бдительность на границе с Беларусью.

Украина усиливает оборону на границе с Беларусью на фоне опасений, что Минск может вновь быть втянут в войну на стороне России. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Беларусь наращивает военную инфраструктуру у границы, строит дороги и устанавливает артиллерийские позиции, пишет The Times (перевод — сайт Charter97.org).

В приграничной Ровенской области украинские военные превратили бывшие пограничные переходы в укрепленные районы. Подступы прикрыты минными полями, рвами, противотанковыми заграждениями и системами наблюдения. На дорогах появились специальные антидроновые сети.

«Украинская природа сама по себе помогает защищать Украину», — сказал Юрий Шахрайчук, подполковник пограничной службы страны.

По словам украинских пограничников, ситуация остается напряженной. Киев фиксирует рост активности белорусских сил, включая патрули, подразделения спецназа и расширение военной логистики. При этом, как утверждают в украинском командовании, признаков создания полноценной ударной группировки пока нет.

В Киеве считают, что Москва может попытаться использовать Беларусь для давления на Украину и отвлечения ее ресурсов от основных направлений фронта. Аналитики не исключают сценарий удара по западным регионам страны с целью нарушить поставки западного оружия через Польшу и логистические узлы в Луцке и Ровно.

Дополнительную тревогу вызывают сообщения о размещенных в Беларуси российских ракетах «Орешник» и тактическом ядерном оружии. Однако украинские военные считают, что часть подобных угроз носит скорее демонстративный характер.

«Мы все помним удар в спину со стороны Беларуси в 2022 году. Мы не позволим этому повториться», — сказал бригадный генерал Владимир Шведюк, командующий Западным оперативным командованием Украины.

На прошлой неделе украинская сторона также сообщила о воздушном шаре с оборудованием для усиления сигналов российских дронов, который прилетел со стороны Беларуси в район Чернобыльской зоны.

Несмотря на усиливающееся давление, в Киеве уверены, что белорусская армия вряд ли готова к полномасштабному вторжению. По данным опросов, большинство жителей Беларуси не поддерживают участие страны в войне против Украины.

