Польша в ближайшие дни получит первый аванс из оборонного фонда SAFE 12.05.2026, 13:22

Фото: Charter97.org

Речь идет о 6,5 млрд евро.

Польша в ближайшие дни должна получить аванс из кредитного фонда ЕС на перевооружение SAFE. Об этом в Брюсселе сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевски. Речь идет о 6,5 млрд евро.

«Все формальные требования уже выполнены, а сегодня это уже только вопрос административных решений. Поэтому мы предполагаем, что в ближайшие дни следует ожидать эти 15%», — сказал заместитель главы Минобороны Польши.

Перечисление аванса стало возможным после того, как Польша первой в Евросоюзе подписала с Европейской комиссией кредитное соглашение по программе SAFE. Из общего фонда на перевооружение объемом 150 млрд евро Польша должна получить почти треть — 43,7 млрд евро.

Программа SAFE предусматривает поддержку в форме, в частности, низкопроцентных кредитов. Средства предназначены прежде всего для закупки военной техники, особенно произведенной в Европе. Выделенные Польше деньги должны пойти на финансирование оборонных проектов, предусмотренных польским инвестиционным планом.

Средства планируется направить, среди прочего, на реализацию программы «Восточный щит», развитие систем противодействия беспилотникам, противовоздушной обороны, артиллерии, а также на модернизацию транспортной инфраструктуры, имеющей военное значение.

Согласно заявлениям правительства, 89% средств должны поступить в польскую промышленность и экономику.

Blisko 90 proc. środków z SAFE trafi do polskiego przemysłu.

"Od Huty Stalowa Wola gdzie powstają potężne Kraby i Borsuki, po Stocznię Wojenną budującą tarczę na Bałtyku. W Radomiu i Skarżysku Kamiennej zwiększamy produkcję karabinków Grot i rakiet Piorun, które stały się naszym… https://t.co/REjc910bo6 — Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) May 11, 2026

В соответствии с регламентом ЕС, до конца мая государства-члены могут самостоятельно заказывать вооружение в рамках программы SAFE. После этого срока для каждой закупки им придется искать страны-партнеры. Для Польши это особенно важный дедлайн, поскольку большинство планируемых закупок Варшава намерена разместить в польской оборонной промышленности.

В середине марта президент Кароль Навроцкий наложил вето на закон, внедряющий SAFE. Документ предусматривал создание специального фонда, куда должны были поступать средства ЕС. В ответ на президентское вето правительство приняло постановление о программе «Вооруженная Польша», которое уполномочивает министра национальной обороны, а также министра финансов и экономики подписать от имени правительства соглашение и документы, касающиеся кредита SAFE.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com