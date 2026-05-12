Бердянск, Мариуполь, Мелитополь: дроны ВСУ массово заходят в тыл оккупантов 12.05.2026, 11:48

1,440

Раньше такого не было.

Украинские дальнобойные беспилотники начали наносить удары по российской военной логистике на юге оккупированных территорий, что вызывает заметное беспокойство среди российских военных блогеров и пропагандистов. Об этом сообщает «Диалог».

Украинский журналист Денис Казанский, анализируя публикации и эфиры российских Z-блогеров в своем видео на YouTube, отметил, что сами российские источники все чаще признают растущие проблемы с безопасностью тыловых маршрутов снабжения.

По словам российских пропагандистов, украинские дроны уже наносят удары по стратегически важному маршруту Донецк — Мариуполь — Бердянск — Мелитополь, который используется для снабжения российской группировки на оккупированном юге Украины и в Крыму.

Как отмечается, атаки фиксируются на расстоянии более 100 километров от линии фронта, чего ранее на этом направлении не происходило.

Российские источники признают, что перехватывать такие беспилотники крайне сложно по целому ряду технических причин.

Военные блогеры также выражают опасения, что в перспективе украинские силы смогут нарушить не только автомобильную, но и железнодорожную логистику на южном направлении. По их оценке, это может серьезно осложнить снабжение российских войск.

Бывший командир вооруженных формирований террористов Игорь Гиркин также заявил, что Россия не успевает адаптироваться к новым условиям войны беспилотников.

По его мнению, зона поражения украинских дронов в ближайшие годы может существенно расшириться, что создаст для российской армии дополнительные вызовы и усилит давление на систему снабжения оккупационных сил.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com