Украинские БПЛА ликвидировали важное вооружение оккупантов в Донецкой области 12.05.2026, 12:10

После прекращения перемирия со стороны РФ, украинские Силы беспилотных систем продолжили удары по военным объектам в глубине оккупированных территорий.

По информации руководителя СБС Роберта «Мадяра» Бровди, дроны «Птахів» 01-12 мая уничтожили склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов, а также радиолокационные станции оккупантов в Донецке и области, среди них:

- РЛС ПРВ-16 «Надежность» в районе н. п. Гусельское;

- РЛС (возможно, П-18) в Зеленом Яру (эти РЛС стали 12-м и 13-м элементами российской системы ПВО, уничтоженными СБС с начала мая);

- в Валерьяновке ликвидирован склад топлива;

- Донецке склад боеприпасов и противотанковых средств; - в Богатыре поражены позиции противотанковых подразделений.

«Мадяр» опубликовал видео операций, подтверждающее результаты ударов: Систематическое уничтожение радиолокационных станций и складов снижает возможности противника вести разведку и прикрывать свои войска от воздушных атак.

