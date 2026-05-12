Замглавы уголовного розыска Санкт-Петербурга арестовали за разбой 5 12.05.2026, 13:00

Российскому полковнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Басманный суд Москвы 11 мая отправил в СИЗО замначальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Санкт-Петербургу Виталия Лаврищева по обвинению в крупном разбое (ч. 4 ст. 162 УК), сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Полковнику полиции грозит до 15 лет лишения свободы.

Сотрудники ФСБ задержали Лаврищева 8 мая, тогда же в его рабочем кабинете прошли обыски. По версии следствия, полицейский связан с нападением на мужчину, у которого похитили $300 тысяч.

Речь идет об инциденте, произошедшем 2 декабря 2022 года у здания следственного отдела по Московскому району Петербурга. Тогда несколько человек попытались заставить мужчину отдать им деньги, а после отказа напали на него. Один из участников распылил потерпевшему в лицо содержимое газового оружия, а затем у него вырвали пакет с наличными. На тот момент сумма ущерба оценивалась примерно в 18,3 млн рублей.

По данным «Фонтанки», показания против Лаврищева дал бывший начальник уголовного розыска Московского района Петербурга Арам Мукучян, заключивший сделку со следствием. Он утверждал, что полковник мог знать о подготовке нападения. Сам Лаврищев вину отрицает.

Одним из фигурантов этого дела был Максим Чачин. В феврале 2026 года его приговорили к четырем годам колонии строгого режима и штрафу в 200 тысяч рублей. Суд также взыскал с него более 18,8 млн рублей материального и морального ущерба.

В пресс-службе ГУ МВД заявили, что в случае доказательства вины Лаврищев будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в установленном законом порядке.

