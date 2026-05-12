В Беларуси отключили российский телеканал
- 12.05.2026, 12:02
Его показывали с конца 2025 года.
Белтелеком сообщил о прекращении трансляции российского телеканала viju TV1000 Драма с 11 мая.
Канал, работавший в Беларуси в тестовом режиме с конца 2025 года, был доступен на 53-й кнопке в базовых и расширенных пакетах ZALA IPTV, а также в SMART ZALA («Канапа ТВ»). Причины отключения оператор не назвал.
На телеканале показывали зарубежные фильмы и сериалы разных лет, включая известные голливудские и европейские ленты. В программе на 13 мая были, в частности: «Три метра над уровнем моря», «Убийства в... (сезон 6)», «Гениальное ограбление», «Комиссар Рекс (сезон 4)», «Клиент», «Большая игра» и «Жизнь Дэвида Гейла».