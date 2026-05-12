В Беларуси отключили российский телеканал 12.05.2026, 12:02

Его показывали с конца 2025 года.

Белтелеком сообщил о прекращении трансляции российского телеканала viju TV1000 Драма с 11 мая.

Канал, работавший в Беларуси в тестовом режиме с конца 2025 года, был доступен на 53-й кнопке в базовых и расширенных пакетах ZALA IPTV, а также в SMART ZALA («Канапа ТВ»). Причины отключения оператор не назвал.

На телеканале показывали зарубежные фильмы и сериалы разных лет, включая известные голливудские и европейские ленты. В программе на 13 мая были, в частности: «Три метра над уровнем моря», «Убийства в... (сезон 6)», «Гениальное ограбление», «Комиссар Рекс (сезон 4)», «Клиент», «Большая игра» и «Жизнь Дэвида Гейла».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com