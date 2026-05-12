ФБР поможет Японии создать новую разведслужбу 1 12.05.2026, 12:25

США нашли нового союзника в борьбе с Россией и Китаем.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити продвигает создание первой со времен Второй мировой войны централизованной разведывательной службы. В Токио считают, что существующая система слишком раздроблена и не справляется с современными угрозами — кибератаками, шпионажем и так называемыми «серыми операциями», пишет South China Morning Press (перевод — сайт Charter97.org).

Новая структура будет создана на базе Кабинетского управления разведки и исследований (CIRO). Агентство должно объединить аналитиков, IT-специалистов и оперативников из разных министерств и частного сектора. По плану, служба может начать работу уже летом и стартует примерно с 700 сотрудников.

Поддержку проекту уже выразило ФБР США. Глава американского бюро Кэш Патель после встречи с руководителем CIRO Кадзуей Харой заявил, что новая японская разведка усилит сотрудничество Вашингтона и Токио в сфере кибербезопасности, контрразведки и борьбы со шпионажем.

Особое внимание агентство намерено уделить Китаю, России и Северной Корее. Власти Японии хотят привлечь специалистов со знанием языков и опытом работы в этих странах, а также экспертов по искусственному интеллекту для обработки больших массивов данных.

В Японии все чаще говорят об угрозе китайского шпионажа. Недавно в Хиросиме был задержан сотрудник машиностроительной компании по подозрению в передаче секретных данных структурам, связанным с КНР.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com