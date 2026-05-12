ФБР поможет Японии создать новую разведслужбу

ФБР поможет Японии создать новую разведслужбу1
- 12.05.2026, 12:25
США нашли нового союзника в борьбе с Россией и Китаем.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити продвигает создание первой со времен Второй мировой войны централизованной разведывательной службы. В Токио считают, что существующая система слишком раздроблена и не справляется с современными угрозами — кибератаками, шпионажем и так называемыми «серыми операциями», пишет South China Morning Press (перевод — сайт Charter97.org).
Новая структура будет создана на базе Кабинетского управления разведки и исследований (CIRO). Агентство должно объединить аналитиков, IT-специалистов и оперативников из разных министерств и частного сектора. По плану, служба может начать работу уже летом и стартует примерно с 700 сотрудников.
Поддержку проекту уже выразило ФБР США. Глава американского бюро Кэш Патель после встречи с руководителем CIRO Кадзуей Харой заявил, что новая японская разведка усилит сотрудничество Вашингтона и Токио в сфере кибербезопасности, контрразведки и борьбы со шпионажем.
Особое внимание агентство намерено уделить Китаю, России и Северной Корее. Власти Японии хотят привлечь специалистов со знанием языков и опытом работы в этих странах, а также экспертов по искусственному интеллекту для обработки больших массивов данных.
В Японии все чаще говорят об угрозе китайского шпионажа. Недавно в Хиросиме был задержан сотрудник машиностроительной компании по подозрению в передаче секретных данных структурам, связанным с КНР.