Новая ситуация на фронте 1 Игорь Луценко

12.05.2026, 11:19

1,304

Россияне заговорили об украинском десанте в Крыму.

На фронте зафиксированы новые изменения. «Азов» официально выкатил видео многочисленных поражений вражеской техники в районе Мариуполя. До того это же подразделение заявило об огневом контроле дорог вокруг Донецка

Кажется, впервые массированные удары более чем на 120 км вглубь территории противника демонстрирует не подразделение спецуры, которая охотится за российскими генералами, ПВО, ракетными системами и другими дорогостоящими видами вооружений. А именно фронтовой корпус, который показывает более рутинную, но на самом деле гораздо более смертельную для сухопутных сил врага процедуру — в частности, контроль логистики.

Контроль логистики, по большому счету — это и есть контроль суши. Огневой запрет противнику ездить грузовым и легковым транспортом на сотню км вглубь его территории будет означать: никакой танк, пушка, грузовик с пехотой или боекомплектом не может свободно доехать до того момента, когда это станет угрозой для наших войск.

Мы, возможно, не осознаем, насколько это сильно и геополитически важно. На фоне ярких взрывов в Туапсе и Усть-Луге это выглядит не так заметно. Но это еще один, как минимум, не менее весомый факт сползания РФ к своему поражению.

Кил-зона на 100 км предполагает, что никакого смысла нет в территориальных захватах так называемой СВО. Как известно, один из «реалистичных» сценариев для россиян поставить войну на паузу — это зафиксировать создание сухопутного коридора на Крым. На тот Крым, который ассоциируется с самой успешной операцией россиян в этом веке, чистый приз, самый светлый для путинистов момент путинизма.

Все дальнейшие чудовищные потери с 2022-го Москве можно попытаться оправдать тем, что укрепили связь с полуостровом, как бы намертво прикрепили его к телу империи не тоненьким мостом, а полосой твердой земли. Ну в самом деле, кого из российских обывателей волнует точное количество подконтрольных РФ районов Донецкой и Луганской областей? А вот теперь Крым — не в окружении враждебных стихий, то есть воды и украинцев, а навеки российский, потому что есть широкий степной путь к нему.

Но азовское видео нам показывает, что все уже совсем не так. Что полностью остановить любую наземную логистику, выбить тепловозы, разбомбить вагоны и сжечь любую машину — вполне реалистичная задача. «Азов» — это несколько тысяч дроноводов, которые будут круглосуточно патрулировать каждую дорогу от ЛБЗ и до Азовского моря. У них это — персональное.

И один ли только «Азов»? Эта технология уже есть или вот уже будет доступна смежникам, которые «смотрят» в сторону моря из районов возле Херсонщины, Запорожья, Донецкой области. Задача добраться до Крыма скоро станет еще одним видом российской рулетки.

И это — лишь один из примеров. По сути, вся неподконтрольная нам территория Украины рано или поздно станет кил-зоной для россиян. Такова логика технического прогресса. Донецк, Луганск скоро должны быть окружены — не нашей пехотой и танками, а нашими крылатыми роботами.

Забегая наперед, отвечу на вопрос — а смогут ли россияне сделать симметричный ход и так же блокировать Херсон, Запорожье, Харьков? Ответ — теоретически да, но это им точно сейчас будет в 10 раз сложнее и в 10 раз дороже. Поэтому сейчас есть много причин, о которых не хотел бы говорить.

Зато Гиркин-Стрелков, звезда «патриотических» телеграм-каналов РФ, несмотря на пребывание в тюрьме, все понимает правильно относительно наращивания наших воздушных возможностей. И предсказывает наш десант на Крым. Мол, у украинцев уже достаточно возможностей организовать «дроновый зонтик» над территорией высадки.

Что ж, идея хоть и преждевременная, но красивая.

Игорь Луценко, «Фейсбук»

