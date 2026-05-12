Когда белорусам выгоднее лететь на море? 12.05.2026, 11:41

Названы цены по разным направлениям.

От официального лета и сезона отпусков нас отделяет несколько вторников. Хватит ли в этом году €1500 по курсу на порцию моря и солнца? Какие страны можно рассматривать, если хочется просто сесть в самолет и оказаться на пляже? Журналисты Onliner поговорили с игроками туристического рынка про востребованные направления и цены на туры в разные месяцы лета.

Цены, указанные в материале, рассчитаны в период с 5 по 8 мая. Они динамические и ориентировочные: на итоговую цену влияет выбранный отель, тип питания, наличие мест на рейсах. Для удобства все цены мы перевели в одну валюту — евро, по курсу Нацбанка на 8 мая 2026.

Турция и Египет

Турция летом остается неизменным и самым массовым чартерным направлением, Египет тоже в топе предпочтений белорусов, отмечает Марина Лавицкая, маркетолог туроператора «АэроБелСервис».

— В этом сезоне белорусы летают в Анталию как из Минска, так и из всех областных регионов, также есть вылеты из столицы в Бодрум и Измир. Рейсы в египетскую Хургаду доступны из Минска, а в Шарм-эль-Шейх можно лететь из Минска, Бреста и Витебска.

По словам Марины, Турцию для туристов выделяют сервис, оптимальный по соотношению цена/качество, наличие инфраструктуры для детей — детские клубы, аквапарки и аниматоры помогают родителям полноценно отдохнуть самим. Еще один весомый плюс — перелет из Минска короче, чем в Египет или Азию.

— Но стоит учитывать разнообразие курортов и климата. Например, в середине лета в Анталии бывает очень высокая влажность и температура выше +40°C, поэтому тем, кто плохо переносит жару, мы рекомендуем выбирать Эгейское побережье. А еще стоит помнить про пиковую загрузку: в июле и августе в популярных отелях может быть очень многолюдно.

Важная фишка Египта — это направление доступно белорусским туристам круглый год. Также эксперт обращает внимание, что часто именно тут можно найти более бюджетные варианты отдыха в отелях высокого класса. Есть место и для впечатлений: Красное море и подводные развлечения, прогулки по Нилу, экскурсии на пирамиды и в древнейший египетский город Луксор.

— Из особенностей отмечу, что уровень обслуживания может сильно отличаться от отеля к отелю, поэтому их нужно выбирать очень тщательно. Также нужно быть готовым к тому, что за пределами территории отеля часто находится пустыня или суетливая городская среда, не всегда комфортная для прогулок, а в зимние месяцы на побережье бывает довольно ветрено.

— Что популярнее у туристов, Турция или Египет?

— Так сравнивать их не совсем корректно. Конечно, можно посчитать общее количество мест на рейсах и получить ответ, но эти цифры не объясняют специфику спроса: Египет — базовое круглогодичное направление, куда туристы могут стабильно улететь в любой момент, а у Турции есть ярко выраженная сезонность. Летом она, безусловно, лидирует за счет масштабной полетной программы из Минска и всех регионов. Но как только на турецком побережье холодает, Египет снова становится фаворитом. Поэтому вопрос популярности — это скорее вопрос календаря.

Когда выгоднее лететь на отдых: на старте сезона отпусков, в его разгаре в середине лета или ближе к концу, в сентябре? Чтобы сориентироваться в порядке цен и их динамике, мы попросили собеседников просчитать варианты туров. Информацию предоставили туроператоры «Тайм Вояж» и «АэроБелСервис», турагентства «А» и «ЛетоТрэвэл» — публикуем ее в обобщенном виде. Туры в Египет обычно рассчитывают в долларах, для удобства и наглядности мы использовали одну валюту.

Грузия

В Грузии инфраструктура развивается очень быстро, но все же уступает турецкому сервису, отмечает Марина Лавицкая из «АэроБелСервис». Главные плюсы для туристов — короткий перелет, гостеприимство и душевное отношение местных жителей, отсутствие языковых трудностей. За одну поездку можно увидеть и море, и Кавказ, и старинные монастыри. Грузинская кухня и вино — тоже полноценная часть программы.

— Чаще всего туры предлагаются с завтраками — туристы могут быть мобильными и пробовать каждый день новые рестораны. Но для тех, кто привык к турецкому «все включено», такой формат может показаться сложнее — нужно заранее планировать бюджет на питание. Также стоит учитывать, что в Батуми и Кобулети пляжи преимущественно галечные.

А если отпуск в мае, то в Грузии в это время еще прохладное море — это направление больше подойдет для прогулок, экскурсий, гастрономического опыта, изучения винных регионов, чем для полноценного пляжного отдыха, отмечает Елена Кудлакова, учредитель турагентства «А».

Рассчитаем примерные цены на основе данных от туроператора «Тайм Вояж» и турагентств «А» и «ЛетоТрэвэл».

Вьетнам и Китай

Елена Кудлакова делится наблюдением: заметно вырос интерес туристов к Вьетнаму, особенно Нячангу: летом там комфортно отдыхать, многие рассматривают этот вариант как интересную замену привычным пляжным направлениям.

— Весной также пользовался спросом Китай, в первую очередь остров Хайнань. Этот маршрут подойдет тем, кто хочет пляжный отдых, но при этом ищет что-то отличающееся от Турции или Египта.

Вот как выглядят цены (по информации туроператора «Тайм Вояж»).

По словам Марины Лавицкой, Вьетнам остается одной из самых доступных стран по расходам на питание и транспорт. Присмотреться к нему стоит тем, кто не любит сидеть в отеле: там много баров, клубов, парков развлечений и экскурсий.

— Нячанг очень энергичный, шумный и колоритный город-курорт, где жизнь кипит круглосуточно. Единственное, к чему нужно привыкнуть, так это хаотичное дорожное движение, пешеходов там пропускать не принято. Примерная цена на 9 + 1 ночь в отеле 4* с вылетом в конце июля — от €2688.

Совсем другой отдых предлагает китайский остров Хайнань. Здесь все организовано более масштабно и современно, есть порой футуристичная архитектура. Это экологически чистая зона с отличными дорогами, красивыми парками и очень высоким уровнем безопасности. Туристы могут выбрать бухту Дадунхай под активный отдых или элитную Ялунвань с белым песком и отелями мировых сетей. Сюда едут за полной перезагрузкой — остров славится центрами традиционной китайской медицины и термальными источниками. Примерная цена на 9 + 1 ночь в отеле 4* с вылетом в конце июля — от €2257.

Тунис и другие альтернативы

Все четыре наших собеседника из числа туроператоров и турагентств отметили как новый и интересный вариант Тунис. По словам Елены Кудлаковой, направление для белорусских туристов не новое, но туда уже несколько лет не было прямых рейсов из Минска — так что его возвращение в полетные программы может стать альтернативой для тех, кто хочет море, отели с питанием и привычный формат пляжного отдыха, но не в Турции или Египте.

— Хорошие пляжи, понятный формат отдыха в отелях, интересная страна и культура, — соглашается Николай Медвецкий, учредитель турагентства «ЛетоТрэвэл».

— Прямые полеты в Тунис у нас начнутся с 22 мая, — отмечает Ольга Еременко, заместитель директора туроператора «Тайм Вояж». — Просчитаем тур с одинаковыми параметрами на разные даты: 11 ночей, отель 3*. Вылет 1 июня 2026 года — стоимость от 2210 евро, 13 июля — цена от 2700 евро, 14 сентября — от 2390 евро.

Среди доступных и пользующихся спросом вариантов Ольга Еременко называет еще и три страны СНГ и одну европейскую, куда можно попасть без визы.

— В Армению, Азербайджан и Узбекистан можно улететь из Минска. В Армению едут за природой и вкусной едой, она пользуется большой популярностью среди корпоративных групп, Азербайджан близко, перелет быстрый, туда продается много туров под события — например, концерты, Formula 1. В Узбекистане интересная аутентичная экскурсионная программа. А еще есть Черногория — кусочек Европы, куда можно попасть без визы.

На Мальдивы прямо из Минска — пока гипотетическая возможность, но летом она может стать реальностью.

— Планируется в конце лета несколько рейсов, но пока это лишь планы. Мы, конечно, очень ждем такое событие на нашем туристическом рынке Беларуси, — говорит Николай Медвецкий, учредитель агентства «ЛетоТрэвэл».

Выбирают ли сейчас туристы ОАЭ?

Конфликт Ирана и Израиля повлиял на белорусский рынок туристических услуг, и в первую очередь это заметно по направлениям Ближнего Востока и Персидского залива, отмечает Елена Кудлакова.

— На данный момент вылеты в ОАЭ из Минска по-прежнему недоступны, а из Москвы — ограничены. Соответственно, спрос на это направление практически отсутствует: туристы не готовы рисковать, когда есть неопределенность с перелетами. Также были сняты ранее планируемые рейсы в Катар, Оман и Иорданию. Это сузило выбор и усложнило логистику по ряду направлений.

Дубай к тому же долгое время был удобным пересадочным хабом для сложных экзотических маршрутов. Сейчас, когда этот вариант недоступен или ограничен, стало сложнее организовывать дальние индивидуальные туры, где раньше была пересадка в Дубае.

В целом туристы стали заметно осторожнее. Многие не готовы планировать поездки на дальние даты и предпочитают бронировать туры с горизонтом месяц-два, когда ситуация по направлению выглядит более понятной.

— Полетная программа в ОАЭ на данный момент не восстановлена, и, к сожалению, этот кризис сильно ударил по ценам на перелеты, — говорит Марина Лавицкая.

Недавно стало известно, что «Белавиа» все же планирует возобновить рейсы в Эмираты — с 22 мая по вторникам и пятницам. Туроператор «ТаймВояж» отметил, что заявки на отдых там от туристов у них уже есть.

Что с подорожанием авиабилетов

Выросшие цены на авиабилеты из-за резкого роста цен на авиационное топливо — реальность, с которой столкнулись все четыре собеседника. Марина Лавицкая, представляющая «АэроБелСервис» — туроператора, который фрахтует авиарейсы, рассказывает о том, что пришлось заняться оптимизацией полетных программ:

— Мы старались вводить доплаты как можно мягче и сохранить комфортные условия по оплатам за туры. Именно по этой причине нам порой приходится принимать непростые решения. Например, нам пришлось отменить запланированную чартерную программу в Дананг во Вьетнаме, когда стало понятно, что стоимость авиабилетов стала слишком высокой.

Как изменения в чартерах влияют на туристов, объясняет Елена Кудлакова из турагентства «А»:

— Мы видим, что авиасоставляющая дорожает, а полетные программы корректируются: у многих перевозчиков из разных стран они становятся меньше или менее стабильными. Это, конечно, отражается на рынке. Туристам сейчас важно понимать, что цена тура может зависеть не только от отеля или сезона, но и от изменений со стороны авиакомпаний.

Ольга Еременко из «Тайм Вояж» поясняет, что ранее забронированные туры подорожали только на стоимость доплат, выставленных авиакомпанией: никаких дополнительных и скрытых сборов не было. А Николай Медвецкий из турагентства «ЛетоТрэвэл» старается найти в этой ситуации позитивный момент:

— Подорожание авиабилетов — это неприятно, но главное — перелеты в целом есть, а значит, возможность отдохнуть на море этим летом сохраняется.

Хочу бюджетный тур, что смотреть?

— Это довольно условное сейчас понятие: в каждой стране есть варианты дешевле и дороже, но совсем недорогих туров стало намного меньше, — говорит Николай Медвецкий. — Для семей с детьми самыми понятными по наполнению и ценам направлениями остаются Турция, Египет и Грузия. Иногда появляются выгодные горящие туры, но это скорее исключение. Например, недавно были хорошие цены на Таиланд, но летнюю полетную программу сняли из-за низкого спроса.

Тем, кто летит в Турцию и хочет сэкономить, Елена Кудлакова подсказывает вариант смотреть туры с вылетом из Москвы — иногда они могут быть дешевле. Но есть нюансы: до Москвы нужно доехать, это дополнительные расходы и время в пути, могут понадобиться расходы на ночевку, а еще есть риски, связанные с изменениями в расписании рейсов. Так что более низкая цена не всегда значит более выгодный и спокойный отдых.

Обратить внимание на азиатские направления советует Ольга Еременко: если присмотреться к цене и учесть дальность полета, отели и обслуживание могут оказаться довольно бюджетными.

