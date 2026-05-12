Позорный парад и политическое унижение Путина 1 12.05.2026, 10:46

1,488

Фото: Getty Images

На что толкают главу Кремля?

Парад 9 мая, который годами был главной витриной российской власти, на этот раз превратился в демонстрацию страха, изоляции и внутренней нервозности Кремля. То, что еще несколько лет назад выглядело как ритуал демонстративной уверенности, в 2026 году все больше напоминает попытку скрыть собственную уязвимость. Сокращенное до 45 минут мероприятие без танков, тяжелой бронетехники и привычных ракетных комплексов показало главное – Москва уже не способна гарантировать даже символическую безопасность в собственной столице.

Еще более показательным стало то, что Кремль фактически вынужден был просить о временном перемирии под проведение парада. Российская сторона через контакты с США и лично Дональдом Трампом пыталась получить гарантии того, что Красная площадь не станет мишенью в дни празднования. И сам факт таких переговоров выглядит политическим унижением для власти, которая годами убеждала мир в собственном военном превосходстве. Получается, парад «победы» в России теперь зависит не от силы Кремля, а от договоренностей других мировых игроков.

Не менее символической стала и международная картина вокруг Москвы. Если в 2025 году Кремль еще пытался демонстрировать образ глобальной поддержки с участием Си Цзиньпина и делегаций из других стран, то теперь Россия выглядела значительно более одинокой. Китай не прислал отдельную правительственную делегацию, а президентов Казахстана и Узбекистана, по информации российских источников, Путину пришлось буквально в последнюю минуту уговаривать приехать. Даже союзники Кремля все четче воспринимают территорию РФ как зону риска, а самого Путина – как токсичную фигуру.

Относительно заявлений российского диктатора, как всегда, в них было много противоречивого. Для внутренней аудитории – риторика о «войне до победы» и противостоянии с Западом. Для внешней – сигналы о возможном завершении войны и даже готовность к встрече с Зеленским в третьей стране. Но однозначно одно – это явно не демонстрация уверенности. Это попытка одновременно удержать мобилизационную истерию внутри страны, которая явно пошла на спад, параллельно убедить внешний мир, что Кремль якобы готов к переговорам.

Своими мыслями по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился эксперт по публичной политике, кандидат наук по государственному управлению Илья Котов.

– Вся история с парадом выглядит как череда политических унижений для Кремля: от попыток добиться перемирия из-за проблем с безопасностью до уговоров союзников посетить Москву. Действо, которое ранее использовалось для демонстрации величия российской армии, включая межконтинентальные баллистические ракеты, в этом году прошло без танков и другой тяжелой техники на Красной площади. И что еще более обидно для Кремля, без особого количества гостей. Еще несколько лет назад подобное казалось невозможным.

– Откровенно говоря, то, что произошло, трудно назвать парадом в привычном понимании этого слова. Вы очень правильно подобрали определение «действо», потому что это действительно было действо. И, по сути, позорное шоу, которое в очередной раз показало, что Россия сегодня является максимально слабым государством. Фактически, единственное, что хоть немного спасло лицо российского диктатора, это приезд отдельных гостей в последний момент. И это тоже выглядит унизительно. Если исходить из информации, которая появлялась в медиа, Путин буквально уговаривал президента Казахстана и президента Узбекистана приехать на это мероприятие. Вероятно, были определенные договоренности и торги, после которых они согласились. То есть именно их присутствие как лидеров суверенных государств хотя бы частично спасло ситуацию. Но в целом это выглядело позорно. Прежде всего из-за самого формата. Сорок пять минут – трудно назвать это полноценным парадом.

Во-вторых, отсутствовала техника. И когда российский диктатор говорит, что вся техника нужна на фронте, мы прекрасно понимаем истинную причину. Ее просто нет. Уже пятый год подряд Силы обороны Украины выбивают возможности российской армии. А потенциал производства новой техники у современной России совсем не такой, как был у Советского Союза. И это еще один показатель реального положения дел.

Фактически, это был полноценный политический позор. Путин пытался избежать репутационного удара в случае возможных атак по Москве, но избежать общего ощущения провала ему не удалось. И не стоит думать, что россияне этого не видят. Они также наблюдают и делают собственные выводы.

– Зарубежные лидеры, прибывшие в Москву на 9 мая, по словам Владимира Путина, проявили «личное мужество». На параде его поддержали президенты Беларуси, Казахстана и Узбекистана, а также лидеры Лаоса и Малайзии. В то же время в предварительном списке Кремля президентов Казахстана и Узбекистана не было. Их появление совпало с заявлением Дональда Трампа о возможном перемирии 9-11 мая, что могло стать сигналом безопасности для гостей Москвы. Это означает, что постсоветское пространство просто рассыпается на глазах для Путина?

– Это показатель потери уважения и потери субъектности России. Давайте посмотрим хотя бы на Азербайджан. Отношения между Баку и Москвой существенно ухудшились после сбития самолета, но это лишь одна из причин. На самом деле Азербайджан никогда не воспринимал Россию как настоящего партнера и поддерживал дипломатические контакты скорее из прагматических соображений. Посмотрим также на Армению и позицию Пашиняна. Российские пропагандисты сейчас прямо угрожают этой стране, заявляя, что это якобы их сфера влияния и что армянам стоит «задуматься», чтобы не получить войну на собственной территории. И это при том, что еще несколько лет назад Армения фактически выполняла все пожелания Кремля.

Сейчас ситуация кардинально другая. И это касается всего постсоветского пространства. Даже визит Токаева не меняет сути отношений между Казахстаном и Россией. Казахстан все больше ориентируется на сотрудничество с США и Европейским Союзом. Это видно и по долгосрочным контрактам, и по военным закупкам. Казахстан покупает западное вооружение, потому что прекрасно понимает, откуда исходит потенциальная опасность. Поэтому сам приезд Токаева не является показателем дружбы. Путин, вероятно, просто что-то пообещал или долго уговаривал.

Если вспомнить события, которые предшествовали параду, то это вообще выглядит как череда унижений для Кремля. Сначала был звонок Трампу с просьбой повлиять на Украину. Но позиция Украины оставалась неизменной: Киев самостоятельно принимает решения и не действует по указаниям Вашингтона. Затем был звонок Лаврова к Рубио. Формально речь шла о «сверке часов», но фактически это была просьба повлиять на Украину, чтобы парад не превратился в международное посмешище в случае возможных ударов. В ответ Россия услышала простую позицию: Украина самостоятельно принимает решение, или же Москва должна предложить реальные конструктивные инициативы. Дальше уже начались просьбы хотя бы помочь с защитой от украинских дронов. И это, откровенно говоря, стало пиком унижения. Фактически российский диктатор и его министр иностранных дел просили США помочь провести парад без инцидентов.

– Также упоминалось, что Россия контактировала и с Китаем, и с Индией, пытаясь привлечь всех возможных партнеров. И, кстати, показательно, что представители Китая решили не приезжать. На ваш взгляд, почему Дональд Трамп все же фактически помог Путину провести парад без потрясений?

– Китай все же государство, которое очень внимательно относится к собственному статусу и репутации. В Китае увидели, как Россия фактически просит Штаты повлиять на ситуацию, увидели это унижение Путина перед Вашингтоном и решили не ассоциироваться с этой историей.

Надо понимать, что в любых международных переговорах существует публичная часть, которую мы видим в медиа, и непубличная часть, о которой общество узнает значительно позже или не узнает вообще. Поэтому, когда президент Трамп заявил, что удалось договориться и с Россией, и с Украиной о трехдневном перемирии, а также об обмене «тысяча на тысячу», это, безусловно, позитивный сигнал. Наши люди возвращаются домой, и это очень важно. Но я не верю, что договоренности ограничиваются только этим. Не случайно именно в тот период Рустем Умеров находился в США.

Я не хочу слишком забегать вперед, но считаю, что существуют более широкие договоренности при посредничестве США. Речь идет не только о коротком прекращении огня, но и о возможности более длительного перемирия, поскольку мирный процесс фактически зашел в тупик из-за вопроса Донбасса. При этом Россия, несмотря на всю агрессивную риторику, не имеет реальных возможностей для большого наступательного прорыва. Мы уже видим удары по логистике, контроль важных маршрутов беспилотными системами, постоянное истощение российской военной инфраструктуры. И впервые за все время полномасштабной войны Украина наносит больше точных ударов, чем Россия. То есть ситуация для Кремля становится все более сложной. И Соединенные Штаты, вероятно, хотят этим воспользоваться. Не обязательно для немедленного заключения мира, но хотя бы для запуска долгого режима прекращения огня, во время которого можно будет подключить европейских посредников и перевести процесс в более конструктивное русло.

Поэтому я не думаю, что Украина согласилась из-за давления Вашингтона. Мы являемся самостоятельным субъектом. В Москве годами пытались убедить себя, что Украиной управляют США или Европа. Но сейчас все видят, что окончательные решения принимает именно Киев. И если Украина согласилась разрешить проведение этого парада без ударов по российской территории, если были приостановлены атаки по нефтяному сектору на эти несколько дней, то, очевидно, Украина получила определенные важные предложения и гарантии. И гарантом этого процесса, судя по всему, выступил именно Дональд Трамп. Есть вероятность, что Путин, как это часто бывало раньше, попытается все переиграть. Но если Россия снова сорвет договоренности, тогда мы можем увидеть уже совсем другую реакцию Соединенных Штатов. Речь идет и о новых санкциях, и о расширении военной поддержки Украины. Хотя в случае Трампа правильнее говорить не о передаче, а о продаже вооружения. Поэтому сейчас мы фактически находимся на большом перепутье.

– То есть либо начинаются реальные переговоры, либо новая волна эскалации?

– Именно так. И это зависит не только от Украины или Соединенных Штатов. Больше всего это зависит от самого Путина. Если посмотреть на сигналы из Кремля, то видно, что внутри российской системы сейчас нет единой позиции. Последние недели и месяцы показывают, что там происходят очень непростые процессы. Проблем в России накапливается все больше и больше. Речь идет не только о войне, но и об экономике, настроениях элит и усталости общества. С одной стороны Путин на параде говорит о «войне до победы». А уже через несколько часов начинаются заявления о возможности завершения войны и переговоров. Параллельно Ушаков говорит о том, что никаких переговоров не будет, пока Украина не оставит Донбасс. То есть мы видим набор противоречивых заявлений, которые свидетельствуют о внутренней неопределенности в Кремле.

Надо понимать, что даже длительное прекращение боевых действий не означает автоматического мира. Мы уже жили в похожем формате во время АТО. Ушаков сейчас транслирует позицию, которая выглядит как попытка получить от США дополнительное давление на Украину. Кремлю нужно подать что-то собственному обществу как «победу». И вопрос Донбасса для них стал уже почти сакральным. Но проблема в том, что в России действительно все начинает сыпаться, особенно экономика. Они пытаются демонстрировать стабильность, но сами российские экономисты и часть элит прекрасно видят реальную ситуацию. Именно поэтому все больше людей в российской системе начинают выступать за хотя бы частичное восстановление отношений с Западом. Однако в Кремле традиционно существует несколько центров влияния. Одни понимают, что перспектив у войны нет и ресурсы истощаются. Другие, наоборот, продолжают зарабатывать на войне и подталкивают Путина к дальнейшей эскалации. И окончательное решение все равно будет принимать именно он.

К сожалению, ожидать от Путина полностью рациональной логики не стоит. Но он очень боится потерять власть. И если экономическая ситуация начнет создавать серьезное внутреннее недовольство, это может заставить его искать варианты хотя бы частичного прекращения боевых действий. При этом к полноценному миру Кремль, вероятно, пока не готов. Прежде всего из-за вопроса Донбасса.

– Если завершать тему парада, то насколько такая неудачная демонстрация столь сакральной для Путина вещи, как «парад победы», может стать для него внутренней проблемой? Да, революционной или предреволюционной ситуации там пока нет. Но в таких системах все может измениться очень быстро. И здесь стоит вспомнить историю с Пригожиным. Она показала, насколько нестабильной может быть реакция силового аппарата на серьезные вызовы. Не выглядит ли последний парад как демонстрация слабости, после которой процессы могут начать развиваться уже против Путина?

– Безусловно, это демонстрация слабости. И ее видит не только российское общество, но и политические элиты и крупные российские бизнес-группы. А мы хорошо знаем, что в авторитарных системах слабостью пользуются очень быстро. Поэтому нельзя исключать внутренних колебаний именно среди ближайшего окружения Путина. А уже потом определенные процессы могут перейти и на уровень общества. Я всегда говорю, что смена власти в России или смерть Путина будет очень напоминать историю после смерти Сталина. В какой-то момент во всем начнут обвинять именно диктатора. Появится большое количество фактов и свидетельств, которые будут открывать глаза российскому обществу. И тогда многие люди начнут говорить, что их обманывали годами. Для таких режимов это типичный сценарий. Иначе подобные системы обычно не заканчиваются. Мы уже видим определенные признаки этого процесса. И дело не только в самом параде, хотя его провальное проведение также стало серьезным имиджевым ударом.

Самая большая проблема для Кремля заключается в другом. Жить в России становится все труднее и труднее. И я сейчас не о центре Москвы, а об обычных людях в регионах. У них начинают возникать вопросы: кто виноват в том, что страна оказалась в таком состоянии? Почему война, которая раньше существовала только на телевидении, теперь ощущается каждый день? Почему на пятый год люди слышат дроны, видят последствия атак и живут в постоянном напряжении? Таких вопросов становится все больше. И именно поэтому российские власти усиливают контроль над интернетом, Telegram и социальными сетями. Люди начинают обсуждать между собой реальное положение дел, а Кремль этого очень боится.

Я согласен с вами в том, что сейчас мы еще не видим открытого революционного настроения. Но подобные процессы могут начаться очень быстро после какого-то сильного потрясения. И я думаю, что таким потрясением может стать именно экономика. Путин фактически довел значительную часть населения до уровня жизни, который для многих уже хуже, чем в девяностые годы.

– Формула «выведите войска с Донбасса, и тогда будут переговоры – нет, мы не выведем войска» вообще имеет какое-то политическое решение? Или только военное?

– Мы слышали позицию Соединенных Штатов относительно возможной специальной или свободной экономической зоны. Но пока никто четко не объяснил, что именно Вашингтон вкладывает в это понятие. Еще в начале года, когда обсуждались первые мирные предложения, звучала идея взаимного отвода войск. То есть отходят и российские силы, и украинские подразделения, а дальше контроль за процессом осуществляют международные партнеры. Насколько это справедливо, учитывая то, что речь идет об украинской территории, это отдельный вопрос. Но такая позиция показала, что Украина готова к рациональному диалогу и способна вести переговоры.

Проблема в том, что Россия хочет получить уступки без реальных компромиссов. Они хотят получить контроль над территориями фактически как политический подарок. Но это уже не воспринимается ни Украиной, ни партнерами. Поэтому вопрос отвода войск может решаться только взаимно. Иначе тема Донбасса будет оставаться предметом долгих переговоров даже после возможного прекращения боевых действий.

Могут ли в процессе прекращения огня быть провокации? Конечно, могут. Это реальность любого конфликта. Но если говорить в целом, то мы уже несколько дней живем без массированных тревог. И это, честно говоря, даже непривычно. Хочется верить, что люди смогут к этому постепенно привыкнуть. В то же время напряжение никуда не исчезнет. Здесь можно провести параллель с Израилем, который годами живет в состоянии постоянной угрозы безопасности. Поэтому я не исключаю, что именно такой сценарий сейчас рассматривается и в Вашингтоне. Если стороны не могут найти компромисс по Донбассу, тогда возможна модель долгого прекращения огня без окончательного политического урегулирования.

– Жить без тревог – это хорошо. Однако незавершенная война все равно будет висеть над страной как постоянная угроза. И здесь снова встает вопрос гарантий безопасности. Соединенные Штаты, похоже, не готовы давать Украине те гарантии, на которые рассчитывает Киев. Видите ли вы вообще реалистичный вариант, при котором система безопасности для Украины действительно будет работать?

– То, что Россия будет оставаться источником опасности еще много лет, это очевидно. И даже полноценное мирное соглашение не изменит российскую политику мгновенно. Исторически Россия всегда пыталась обеспечивать собственную безопасность через создание угроз для соседей. Так было еще со времен империи, и эта логика никуда не исчезла.

Что касается гарантий безопасности, то здесь действительно ключевая роль принадлежит Штатам, потому что именно США Россия воспринимает как силу, с которой не готова к прямой эскалации. Но я обратил бы внимание и на другой момент. Дональд Трамп постоянно говорит европейцам, что они должны брать на себя больше ответственности как в рамках НАТО, так и в контексте российско-украинской войны. И в этом есть определенная логика. Европейские государства, которые не хотят распространения войны дальше на континент, должны значительно активнее вкладываться в безопасность Украины. Речь идет не только об оружии, но и о долгосрочной системе обороны и военного присутствия в регионе.

Я думаю, что тема гарантий безопасности будет одной из ключевых на будущих саммитах НАТО. И даже нынешние контакты европейских лидеров с Украиной свидетельствуют о том, что в Европе пытаются понять, каким может быть следующий этап войны или возможного перемирия. При этом гарантии от США все равно остаются критически важными. Речь идет прежде всего о механизмах, которые будут предусматривать конкретную реакцию в случае новой агрессии. Но параллельно Европа также должна осознать, что безопасность Украины - часть безопасности всего континента. Поэтому сейчас речь идет уже не об абстрактной поддержке или политической симпатии. Речь идет о совместном выживании и новой архитектуре безопасности в Европе.

– Как вы оцениваете изменение риторики Путина в отношении президента Украины? Раньше он избегал даже упоминания фамилии Зеленского. Вместо этого звучали формулировки вроде «киевский режим», «нацисты», «нелегитимный» и другие подобные определения. А теперь он говорит «господин Зеленский». Что-то изменилось? И второй момент. Путин впервые заявил, что встреча с президентом Украины возможна не только в Москве, но и в третьей стране. Само появление такой риторики тоже новое.

– Это действительно выглядит как смягчение риторики и определенный шаг назад по сравнению с предыдущими заявлениями Кремля. Ранее Россия активно продвигала тезис о якобы «нелегитимности» президента Украины из-за военного положения. Мол, подписывать что-то нужно не с Зеленским, а с председателем Верховной Рады. Мы же прекрасно понимаем, что это была политическая игра, направленная на срыв любых потенциальных мирных договоренностей. Поэтому нынешние слова Путина вряд ли были случайными. Надо помнить, что он происходит из системы спецслужб, а люди с таким бэкграундом обычно очень тщательно контролируют формулировки. Это, скорее всего, сигнал в сторону США о том, что Россия готова к определенному процессу урегулирования и постепенному смягчению риторики. В то же время вопрос Донбасса никуда не исчезает. Именно он остается главной преградой для любого большого мирного соглашения. И здесь важно понимать еще одну вещь. Для Путина полноценное мирное соглашение – не только договоренность с Украиной.

В российском мировоззрении эта война всегда подавалась как противостояние с Западом, НАТО и Соединенными Штатами. Поэтому Кремль хочет не просто завершения войны, а определенного глобального соглашения о сферах влияния. Еще до 2022 года Россия выдвигала требования по сокращению присутствия НАТО в Восточной Европе. Речь шла и о Балтийских странах, и об общем влиянии Запада в регионе. Но неудачи на фронте и постепенная потеря международных позиций значительно сузили эти амбиции. Однако сама логика мышления Кремля не изменилась. Поэтому Путин до сих пор пытается говорить не только об Украине, а о более широком «урегулировании» с Западом в целом.

– Заявление о возможной встрече с президентом Украины Путин сделал после переговоров с Фицо. Как вы считаете, мог ли Фицо действительно передать какие-то сигналы от Киева? И второй вопрос: насколько подобные визиты создают проблему для единства Европейского Союза? Ведь канцлер Германии Фридрих Мерц уже публично раскритиковал такую поездку.

– Я думаю, что определенные сигналы действительно могли передаваться. И косвенные подтверждения этого мы уже услышали. Например, Фицо заявил, что Путин якобы был бы не против прямого контакта с Зеленским и даже счел бы правильным, если бы украинский президент сам ему позвонил. Но мы прекрасно понимаем, что это означает на практике. Украина точно не будет делать шагов, которые можно трактовать как политическое унижение или демонстрацию слабости. Такие контакты, если они и происходят, должны быть либо взаимными, либо организованными через посредников. Это нормальная международная практика. Фактически Путин таким образом пытается показать, что именно Украина якобы заинтересована в переговорах больше России. Но реальная ситуация сегодня выглядит иначе. Как бы парадоксально это ни звучало, Россия сейчас нуждается в паузе и стабилизации не меньше, а возможно даже больше, чем Украина.

Что касается самого визита Фицо, то он действительно выглядел не слишком уместно в контексте европейского единства. Особенно сейчас, когда ЕС пытается демонстрировать общую позицию в отношении России. Но я бы не преувеличивал масштаб проблемы. Фицо прежде всего работает на внутреннюю аудиторию в Словакии. Часть его избирателей негативно восприняла контакты с Украиной и поддержку европейского курса Киева. Поэтому он пытается балансировать и демонстрировать своим сторонникам, что не отказывается от традиционной риторики в отношении России.

На практике этот визит не принес Кремлю каких-то серьезных политических преимуществ. Но и большого вреда для Европейского Союза он также не создал. Поэтому я бы не говорил, что Фицо превращается в нового Орбана или становится полностью пророссийским политиком. Он все же остается в рамках европейской политики и ориентируется прежде всего на ЕС.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com