В России возник дефицит бензина 12.05.2026, 10:53

1,928

ВСУ успешно бьют по российской нефтянке.

В России возникла нехватка бензина на фоне продолжающихся украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). В ходе биржевых торгов 8 мая продавцы реализовали 32,64 тыс. тонн бензина, что на 5,9% меньше уровня предыдущего торгового дня. В частности, продажи АИ-92 сократились на 8,9%, до 20,34 тыс. тонн, а АИ-95 — выросли на 1,5%, до 12,24 тыс. тонн. При этом объем неудовлетворенного платежеспособного спроса по АИ-92 составил 23,46 тыс. тонн, тогда как по АИ-95 — 26,34 тыс. тонн. Это следует из данных Национального биржевого ценового агентства, которые приводит «Коммерсант».

По словам источника издания в отрасли, в преддверии сезона высокого потребления на рынке уже сформировался дефицит предложения марки АИ-95. Он отметил, что летом спрос на этот вид топлива растет быстрее, чем на АИ-92, поскольку в сезон отпусков потребители используют автомобили, рассчитанные именно на 95-й бензин. Собеседник «Коммерсанта» подтвердил, что причиной нехватки топлива стали внеплановые ремонты крупных НПЗ и сокращение производства нефтепродуктов. В этой ситуации, отметил он, нефтяные компании в первую очередь направляют ресурс на обеспечение собственных сбытовых структур. При этом ремонты НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки в начале мая уже увеличились в среднем на две–четыре недели. По словам источника издания, подобная ситуация не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом.

Вместе с тем биржевые котировки остаются относительно стабильными из-за действующего механизма, ограничивающего рост и снижение цен в плюс 0,01% и минус 3% от текущей рыночной цены. По итогам торгов 8 мая стоимость бензина марки АИ-92 по индексу европейской части России выросла на 0,01%, до 65,99 тыс. руб. за тонну, АИ-95 — на 0,16%, до 71,89 тыс. руб. за тонну. Однако внебиржевые объемы реализуются с премией около 10% к стоимости биржевого рынка, но и в этом канале предложение остается весьма ограниченным, говорит собеседник «Коммерсанта». «Приобрести АИ-95 на бирже становится крайне сложно. Спрос в разы — возможно, более чем в десять раз — превышает предложение», — отметил он.

Как пишет The Moscow Times, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в последние месяцы усилили атаки беспилотников на российские НПЗ. В апреле и начале мая в результате ударов из строя временно были выведены шесть заводов: «Нижегороднефтеоргсинтез», Туапсинский, Новокуйбышевский, Сызранский НПЗ, «Пермнефтеоргсинтез» и «Кинеф». После этого объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года — 4,69 млн баррелей в сутки, писал Bloomberg со ссылкой на данные OilX.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com