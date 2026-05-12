«Мальдивы» под Волковыском получили статус памятника природы

«Мальдивы» под Волковыском получили статус памятника природы3
- 12.05.2026, 10:53
- 1,284
Теперь это официальный туристический объект.
Меловые карьеры под Волковыском, известные своей бирюзовой водой, официально признаны геологическим памятником природы местного значения. Решение Волковысского райисполкома, которое вступило в силу 12 мая 2026 года, превращает популярную локацию в охраняемую территорию с определенными границами и правилами посещения.
Новый объект получил официальное название «Красносельские Мальдивы». Его площадь — 356 гектаров.
Управление зоной поручено местному туристическому информационному центру совместно с предприятием «Красносельскстройматериалы».
Присвоение статуса памятника природы позволит развивать уникальное место как полноценный экскурсионный пункт с надлежащей инфраструктурой и финансированием.
Правила безопасности остаются строгими. Купание в водоемах по-прежнему запрещено из-за огромной глубины, достигающей 50 метров, и нестабильности меловых берегов, подверженных внезапным обвалам.