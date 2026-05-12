12 мая 2026, вторник, 12:12
«Мальдивы» под Волковыском получили статус памятника природы

  • 12.05.2026, 10:53
Теперь это официальный туристический объект.

Меловые карьеры под Волковыском, известные своей бирюзовой водой, официально признаны геологическим памятником природы местного значения. Решение Волковысского райисполкома, которое вступило в силу 12 мая 2026 года, превращает популярную локацию в охраняемую территорию с определенными границами и правилами посещения.

Новый объект получил официальное название «Красносельские Мальдивы». Его площадь — 356 гектаров.

Управление зоной поручено местному туристическому информационному центру совместно с предприятием «Красносельскстройматериалы».

Присвоение статуса памятника природы позволит развивать уникальное место как полноценный экскурсионный пункт с надлежащей инфраструктурой и финансированием.

Правила безопасности остаются строгими. Купание в водоемах по-прежнему запрещено из-за огромной глубины, достигающей 50 метров, и нестабильности меловых берегов, подверженных внезапным обвалам.

