Стала известна самая дорогая квартира, проданная в Минской области 12.05.2026, 10:30

Где она находится и сколько стоит.

Жилой комплекс «Пирс» в своё время считался одним из самых смелых проектов на рынке недвижимости Беларуси. Этот квартал возле Минского моря стал первым закрытым клубным посёлком за пределами столицы. Именно здесь в апреле продали квартиру, которая стала самой дорогой в Минской области, пишет Realt.by.

ЖК «Пирс» находится на окраине поселка Ратомка, прямо через дорогу от Минского моря. Добраться сюда на машине можно всего за 10 минут.

В апреле в одном из домов ЖК приобрели трехкомнатную квартиру, которая возглавила топ сделок в Минской области. Жилье общей площадью 106 квадратных метров приобрели за 430 тысяч долларов (или 2961 доллар за квадратный метр). Кстати, квартира в «Пирсе» в доме 2019 года постройки обошлась покупателю дороже, чем самые дорогие дома апреля во всех областях, кроме Минской.

Сейчас в «Пирсе» продается около 15 квартир.

Самый недорогой вариант — однокомнатная квартира с отделкой. Жилье расположено в монолитном ситихаусе на шестом этаже. Общая площадь квартиры с видом на Минское море составляет 33 квадратных метра. Квартиру с мебелью и встроенной техникой оценили в 238 тысяч рублей, или 85 тысяч долларов (7232 рубля, или 2576 долларов — за метр).

Одно из самых дорогих предложений — пентхаус в урбан-вилле. Общая площадь этой квартиры составляет 248 квадратных метров. Квартира, состоящая из кухни-столовой, гостиной и трех спален, предлагается без отделки. Жилье — единственное на этаже, с огромной террасой.

Высота потолков — 3,5 метра. Стоимость квартиры — 1,6 миллиона рублей, или 590 тысяч долларов (6665 рублей, или 2374 доллара — за метр).

