Мадьярский разворот «Сито Сократа»

12.05.2026, 8:18

Петер Мадьяр

Фото: Getty Images

В Венгрии началась зачистка российской агентуры.

Итоги парламентских выборов в Венгрии, где потерпел сокрушительное поражение друг Путина Орбан и его партия «Фидес», претендуют на роль точки невозврата для российского влияния в регионе. Официальное вступление Петера Мадьяра в должность премьер-министра Венгрии ознаменовало не просто смену лиц в Будапеште, а демонтаж многолетнего «особого пути», который превратил Венгрию в главного адвоката и лоббиста Кремля внутри ЕС и НАТО.

Одним из символом указанного геополитического разворота стала резонансная высылка из страны Артура Сушкова, официально занимавшего пост третьего секретаря посольства РФ, а на деле идентифицированного как кадровый сотрудник Службы внешней разведки (СВР).

Анализ данных венгерских расследователей, к примеру проекта VSquare, показывает, что зачистка присутствия российских спецслужб началась еще до формальной инаугурации Мадьяра. В свете упомянутого объявление Сушкова persona non grata не рядовой дипломатический инцидент. Эпизод можно трактовать, как акт начала деоккупации венгерских государственных институтов. По данным венгерской контрразведки – Управления по защите конституции – Сушков годами беспрепятственно работал в структурах, максимально близких к окружению Орбана. Здесь Mathias Corvinus Collegium, как кузница кадров «иллиберального режима», Венгерский институт международных отношений (HIIA) – структура, готовившая аналитику напрямую для кабинета министров, Институт Джона Люкача – площадка для подготовки офицеров и сотрудников спецслужб.

Российский шпион Сушков занимался не просто «сбором сплетен». В его сферу интересов входили детали проекта АЭС «Пакш-2», позиции Венгрии по Украине и даже попытки вербовки действующих сотрудников министерств.

Примечательный факт состоит в том, что венгерская контрразведка требовала его высылки еще в феврале 2026 года, но правительство Орбана блокировало это решение, опасаясь гнева Москвы в разгар предвыборной кампании.

Наблюдаемая смена курса правительства Петера Мадьяра представляет собой переход от «стратегической неопределенности» к активной обороне. Венгерские источники подчеркивают: при Мадьяре спецслужбы получили карт-бланш на работу без оглядки на «политическую целесообразность».

Будапешт будет вести работу по разрушению сети влияния РФ, и высылка Сушкова лишь верхушка айсберга. По оценкам экспертов, в посольстве РФ в Будапеште остаются еще 10-12 идентифицированных сотрудников СВР. Мадьяр ясно дал понять, что Венгрия перестает быть «тихой гаванью» для российских шпионов.

Параллельно Мадяр озаботился энергетической независимостью Венгрии. Новое правительство уже инициировало аудит всех соглашений с «Росатомом» и «Газпромом», рассматривая их не как экономические контракты, а как инструменты политического шантажа.

Очевидна готовность Будапешта снова полноценно вернуться в европейскую семью. Также премьер Мадьяр позиционирует Венгрию как надежного союзника НАТО. Больше никаких вето на помощь Украине и никаких заигрываний с агрессором.

Российские государственные СМИ традиционно называют происходящее «русофобской истерией» и «происками Вашингтона». Однако суровая правда она гораздо прозаичнее: венгерское общество на выборах 12 апреля выдало Мадьяру мандат на восстановление суверенитета. А суверенитет в понимании Будапешта теперь несовместим с присутствием агентов СВР в учебных заведениях и правительственных коридорах.

Смена курса Венгрии по отношению к РФ важный сигнал всему региону: российское влияние в Европе держится на коррупционных связях с авторитарными лидерами. Как только эти лидеры уходят, «мягкая сила» Кремля рассыпается, обнажая лишь сеть шпионажа и манипуляций. Венгрия больше не «слабое звено» Запада. Она постепенно становится его восточным бастионом.

Telegram-канал «Сито Сократа»

